Elaposta aquest 2023 per un ball reivindicatiu que situa l'empoderament femení com a letmotiv de l'actuació. Sota el nom de No em vinguis amb cuentos, les patinadores olotines transformen el conte de la Ventafocs en un relat femení que capgira la manera de veure el poder.Els'ha estrenat aquest 12 de febrer al campionat gironí celebrat a Fontajau i aspira a arribar a Colòmbia, on se celebrarà el mundial.