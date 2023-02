​L'Hospital d'Olot celebra l'augment del pressupost de Salut: «És la millor notícia»

Un nou conveni que ha d'ajudar

Josep Maria Padrosa és el gerent de l'hospital garrotxí. Foto: Martí Albesa

100 milions per revertir les llistes d'espera

Fa aproximadament dues setmanes el Govern anunciava que Catalunya tindria un nou pressupost per aquest 2023. Els nous comptes pactats amb el PSC inclouen un. Aquesta xifra ha estat celebrada des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la GarrotxaEl gerent del centre,, confia que l'increment també es noti als hospitals comarcals: "Hem de pensar que aquests diners ens arribaran per compensar i poder millorar aspectes retributius dels professionals, entre altres". I és que el nou pressupost de Salut ja representa. En total s'han incorporat 1.284 milions més que l'any passat , que fan que el pressupost arribi als. Segons el mateix conseller,, el nou pressupost ha de servir per "començar a revertir l'infrafinançament crònic del sistema".En aquesta línia també s’hi ha expressat el president del patronat de la Fundació Hospital d’Olot,: “Penso que la millor notícia del pressupost és l’increment de despesa del Departament de Salut. Percebo que la preocupació principal a la ciutat té a veure amb el deteriorament de l’atenció sanitària. En aquest moment les notícies que m’arriben de l’Hospital són que les cues d’espera són llargues i, per tant, jo diria que”. Per la seva banda, els sindicats celebren l'augment econòmic que ha fet Salut, però, per exemple, Metges de Catalunya afirma que els números encara "estan lluny" de la despesa real i que haurien de situar-se alsDe fet, els pressupostos no és l'única notícia positiva que el món sanitari ha rebut els últims mesos. A finals de l'any passat el Govern va anunciar l'acord amb patronals i sindicats pel nou conveni col·lectiu amb una injecció ded'euros per dur-lo a la pràctica. Aquest nou conveni ha de permetreen les guàrdies de nits i festius o apujar els salaris base, per exemple, del col·lectiu d'infermeria. A més, també inclou que, a partir d'ara,dels centres, un fet que a Olot els treballadors han estat lluitant els últims mesos Sobre el nou conveni, Padrosa diu el següent: "Hi ha un seguit de millores que crec que ajudaran a compensar. El que farem nosaltres també internament és mirar aquests pics o sobrecàrregues que es poden produir a algunes unitats i treballar-les conjuntament amb el comitè d'empresa per trobar punts d'acord i no hi hagi les tensions que hi va haver a final de l'any passat".Els pressupostos 2023 també inclouen 100 milions d'euros per revertir les llistes d'espera que s'han allargat de manera "inacceptable", segons el conseller, en alguns territoris. "El mateix conseller ha dit que plantejaranper millorar les llistes d'espera quirúrgiques i de consultes externes. Suposo que aquest és un apartat més en què l'aprovació de pressupostos hi pot ajudar", diu Padrosa.A l'espera de veure fer-se realitat tots els números que planteja el Departament de Salut, a l'Hospital d'Olot la direcció assegura que continuaran treballant amb el comitè d'empresa per millorar algunes unitats a nivell organitzatiu i rebaixar la tensió de les que tinguin més càrrega. Ara mateix, les àrees de traumatologia, cirurgia, infermeria, ginecologia, farmàcia i cafeteria són les que van més necessitades de personal.