​Fil a l'agulla al nou CAP d'Olot aquest 2023

Un CAP amb múltiples serveis i que acollirà el centre de salut mental

Tot apunta que aquest serà l'any de l'inici de la construcció del CAP d'Olot nord. Es tracta d'un equipament llargament reivindicat i que fa anys que s'espera a la ciutat. Ara la Generalitat ja ha programatper a la seva construcció. Ho ha fet amb els pressupostos d'aquest 2023, on es contemplen dues xifres: una d'per aquest any i una altra de. Això significa que l'obra està previst que comenci aquest 2023 i que s'allargui fins a l'any que ve.Ara mateix,i sobre la taula. Només falta que es contractin les obres i això podria passar aviat, ja que en el calendari de contractació que ha previst el Servei Català de Salut hi apareix la licitació del nou CAP d'Olot. Segons aquesta previsió,de 2023 per un valor total de més de 3,5 milions, una xifra que coincideix amb el que recullen els pressupostos de la Generalitat.Segons la previsió, l'obra s'allargaria, és a dir un any i mig. I depenen del moment de l'any en què s'iniciés, els treballs podrien allargar-se tot el 2024 o, fins i tot, trepitjar el 2025.Per a l'alcalde de la ciutat,, és una bona notícia que hi hagi aquesta previsió financera, però: "Han trigat el que no és explicable a fer la redacció del projecte. Fa gairebé cinc anys que l'Ajuntament va cedir els terrenys que va comprar per fer-hi aquest centre de primària. En aquell moment era conseller en Toni Comín".Tot i que Berga avisa que el pressupost de la Generalitat del 2022 ja hi havia una partida, ara veu factible que aquest sigui l'any de l'inici dels treballs: "Aquest 2023 espero que definitivament comencin les obres. Això sí que ho veig realitzable i possible. Ara han de fer la licitació i que una empresa guanyi la construcció. És una bona notícia aquesta inversió perquè és molt important".De fet, l'Ajuntament fa pocs dies va entregar la llicència d'obres al Departament de Salut i això és una evidència més que l'inici de la construcció està al caure. El nou CAP estarà ubicat en una parcel·la de més de 600 metres quadrats entre els carrers Martí l'Humà i Abat Racimir.Es projecta un equipament ambque també acollirà el centre de dia de salut mental de la Garrotxa. El nou CAP reunirà diferents àrees: medicina general, pediatria, rehabilitació, una sala d'activitats comunitàries i una altra de polivalent on es podria ubicar odontologia i llevadora. En total hi hauràque permetran doblar els espais que hi ha actualment al CAP de Sant Miquel. S'espera que el nou centre doni servei a uns