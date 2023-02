​La llevantada deixa fins a 60 litres a la Garrotxa

No són gran cosa, però benvinguts siguin. La situació de sequera que viu el país fa que elsque han caigut a alguns punts de la Garrotxa aquest dimarts siguin celebrats. Segons la xarxa d'estacions automàtiques del Meteocat , la llevantada que ha afectat les últimes hores el nord-est de Catalunya ha deixatA alguns punts, un cop es va fonent la neu acumulada, les quantitats poden pujar a més deper metre quadrat. A, aquest dimarts van caure 63 litres en forma de pluja i asuperen els 50. A les cotes altres de la comarca els gruixos de neu poden arribar a superar els 20 centímetres, cosa que també servirà per anar recollint aigua els pròxims dies.Tot plegat forma part d'una llevantada que feia mesos que no es veia.. Va ser a finals de setembre quan es van registrar més de 80 litres a la Vall d'en Bas i uns 70 a Olot en un episodi de dos dies de precipitacions. Des d'aquest episodi fins avui, durant l'octubre, novembre, desembre i gener només han caigut uns 50 litres, pràcticament la mateixa quantitat que s'ha recollit aquest dimarts amb la llevantada. L'episodi de neu d'aquest dimarts ha estat el segon que afecta la Garrotxa en el que portem de 2023. El 24 de gener també es va veure nevar a cotes baixes de les Preses i la Vall d'en Bas . La neu, però, només va agafar a les parts més altes d'aquests municipis i va deixar uns cinc litres d'aigua.