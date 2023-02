​L'alcalde d'Olot mostra «incredulitat» per les inversions 2023 de la Generalitat

Pocs dies després del pacte entre ERC i el PSC, l'alcalde d'Olot ha valorat les xifres d'inversió que proposen els nous pressupostos de la Generalitat per la capital garrotxina. Pep Berga creu que algunes de les inversions pressupostades per Olot són difícils d'executar per terminis i que la Generalitat ha fet uns comptes que són més un gest que una realitat."Estarem molt atents a veure quina part del pressupost d'inversions s'executa. Una cosa són els anuncis de les partides i un altre, quan s'ha acabat l'exercici, què s'ha pogut executar. Crec que amb aquest pressupost han intentat mostrar temes que els preocupen, però no els veig realitzables", diu Berga en declaracions aUna de les inversions que Berga veu amb més incredulitat són els 30 milions que des del Parlament asseguren que hi ha previstos per començar a executar la variant d'Olot aquest mateix 2023. Es tracta d'una xifra que alguns diputats han fet arribar al govern municipal olotí, però que no es reflecteix en cap moment en el capítol d'inversions. L'únic número que apareix per la variant d'Olot al capítol d'inversions d'aquest 2023 són gairebé 200.000 euros i les plurianualitats de 67 milions fins al 2026 . "Han posat diners per la variant, però encara no tenim el projecte constructiu redactat ni aprovat. Em sembla una partida que l'han posat i que no la veig executable.. Crec que és una manera de dir que és una qüestió que els preocupa.de què es puguin certificar obres per un important elevat abans de 31 de desembre", afirma l'alcalde d'Olot.Per Berga, que s'hagi aprovat un pressuposti creu que la qüestió més destacada dels comptes és l'augment de la despesa del Departament de Salut, ja que ha d'ajudar a reduir els temps d'espera que, a hores d'ara, hi ha, per exemple, a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. En aquest sentit, Berga també celebra la partida d'per a l'inici de la construcció del: "Això sí que ho veig realitzable. Veig possible que l'obra del CAP comenci aquest 2023. La llicència d'obres la vam donar fa molt pocs dies. El projecte està definitivament aprovat i ara s'ha de fer la licitació dels treballs. És una bona notícia aquesta inversió". Amb la partida que ha assignat la Generalitat per aquest 2023, la construcció del nou CAP podria començar ja aquest any i allargar-se també el 2024, on hi ha prevista una partida de 2,8 milions més.Finalment,i assegura que traslladarà aquesta inquietud a la Junta Local de Seguretat d'Olot que es farà el pròxim mes de març amb la presència del conseller d'Interior,. "M'hauria agradat trobar al pressupost més finançament destinat en seguretat. La ciutat i la comarca necessita més Mossos d'Esquadra i això crec que el pressupost no ho recull amb tota la força que ho hauria de recollir", diu Berga. El pressupost de la Generalitat per aquest 2023 preveu 9,4 milions d'inversió per a la Garrotxa , dels qualsaniran a parar a Olot.