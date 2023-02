​Olot destinarà 300.000 euros a climatitzar la Residència Montsacopa

L'Ajuntament d'Olot no vol esperar els fonsper iniciar les obres de climatització de la. L'equipament no té aparells d'aire condicionat i amb vista a l'arribada de l'estiu i la calor, el consistori no vol que es repeteixi la situació que es va viure l'any passat amb les onades de calor."L'estiu passat hi va haver moments que. No volem que això es torni a repetir aquest any. La urgència fa que tirem pel dret", diu l'alcalde d'Olot,. El Departament d'Acció Social, que és qui canalitza les ajudes Next Generation en el seu àmbit, s'havia compromès a donar resposta el 31 de desembre, peròi que fins a finals de març no se sabria si es podrien atorgar els fons europeus al projecte. Per aquesta raó, el consistori olotí ha decidit tirar-ho endavant amb fons propis.L'obra tindrà un cost dei s'espera que, si arriba, l'ajuda europea el pugui finançar pràcticament tot. Consisteix en la instal·lació d'und'aires condicionats i unesper alimentar aquest sistema. Amb aquesta instal·lació, l'edifici podrà regular la temperatura, un fet que fins ara no es podia fer, ja que no hi havia aparells d'aire, tan sols uns sistemes de refrigeració que no donaven l'abast. Això provocava que davant d'episodis de molta calor, els usuaris i els treballadors haguessin de patir les altes temperatures.La residència Montsacopa d'Olot va passar a formar part, recentment, de laque també gestiona la residència Sant Jaume i en la qual hi ha l'Ajuntament com a principal gestor. L'equipament es va inaugurar el. Fins llavors era un hotel i en el moment de convertir-se en una residència no es va instal·lar un sistema de climatització adient. El centre compta amb sis plantes i gairebé 5.000 metres quadrats. Actualment hi viuen