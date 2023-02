​La Vall de Bianya celebra la Fira del Farro aquest cap de setmana

El cartell de Quim Domene per a la Fira del Farro 2023 Foto: Ajuntament de la Vall de Bianya

La Vall de Bianya ja ho té tot a punt per a la festa major gastronòmica del municipi. Com cada any, el poble celebra una fira que posa en valor el seu gran patrimoni gastronòmic:, una farina de blat de moro que continua viva a la vall.Enguany la fira arriba a lai se celebrarà aquest. L'obertura del certamen serà dissabte a les 18:15 h al centre cívic. L'alcalde del municipi, Santi Reixach, inaugurarà la fira i, seguidament, hi haurà una conferència sobre els valors nutricionals del farro a càrrec de la nutricionistai el cuiner. Tot seguit, també es farà un tastet de farro a càrrec de diferents restaurants de la Vall de Bianya.El diumenge serà el dia gran de la fira.hi haurà parades amb productes artesans, exposició d'animals i se serviran esmorzars amb farro. Durant el matí també es podran veure demostracions de diferents oficis del camp a càrrec de veïns del municipi. A les 10:30 h se celebraràa l'església de Santa Margarida acompanyada d'un concert de poemes protagonitzat perA les 10:45 la mainada podrà veure ballar el gegant de Bianya, eli, seguidament, també hi haurà sardanes amb la cobla la Principal d'Olot. La Fira del Farro 2023 s'acabarà amb una segona ballada d'en Farrus a les 13 h i l'entrega del títol honorífic de padrí i padrina a dos veïns del municipi.Com cada any, el cartell de la fira ha anat a càrrec de. L'artista garrotxí ha volgut fer un cartell "contundent" i ha simulat una granada utilitzant una panotxa de blat de moro que recorda al context de guerra que viu Ucraïna.