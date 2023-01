​Detenen un jove armat amb un matxet per provocar destrosses a Sant Aniol de Finestres

Elshan detingut aquestun jove de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte de danys i un altre de robatori amb força. Aquest dijous al vespre, els Mossos van rebre una trucada avisant que hi havia un jove exaltat a fora un establiment del carrer Sant Esteve deEls Mossos es va dirigir fins al lloc dels fets i van comprovar que el noi també havia provocat. Els agents el van detenir i van veure que a sobre portavaenfundat a un cenyidor.Abans de ser detingut, el jove havia provocat danys a la parada de bus que hi ha a Sant Aniol i també a dos masos del municipi. Els Mossos també el van detenir per intentar entrar a robar a una tercera propietat. Segons la policia, els danys provocats pel jove pugen a més deEl detingut, ambper fets similars, ha passat aquest divendres a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot.