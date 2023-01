​Els creadors de «Paf, el drac màgic» s'acomiaden a Olot

Olot serà l'última ciutat fora de Barcelona que veurà actuar un dels grups de música folk més importants del panorama català. Es tracta de. El conjunt liderat perfa 54 anys que puja als escenaris i aquest 2023 ha decidit acomiadar-se.Han decidit fer el comiat amb un disc i una gira que encetarà el seu final aquest diumenge a Olot. La capital de la Garrotxa viurà el penúltim concert del grup. Ai, adeu, cara bonica, L'estranya joguina, Quan el sol es pon i, sobretot, Paf, el drac màgic, són algunes de les cançons més conegudes de Falsterbo que han arribat a configurar un patrimoni musical únic que ha passat per quatre generacions.El concert de comiat gira al voltant de la cançó més emblemàtica del grup:, una peça que van adaptar dei que ha estat la banda sonora de la infantesa de molts catalans. A més, durant l'espectacle també es reviuran les cançons més emblemàtiques del repertori folk-rock del grup.El concert seràa Olot serà al. La cita forma part de la programació familiar La Guilla i està organitzada per Rialles. Les entrades es poden comprar a un preu que va dels 3 als 10 euros. Després, el grup s'acomiadarà per sempre en una última cita al Palau de la Música de Barcelona el 12 de febrer.