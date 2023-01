​Salvem les Valls preveu utilitzar la via jurídica contra la variant d'Olot i les Preses

Una acció de Salvem les Valls a la Vall d'en Bas Foto: Martí Albesa

Salvem les Valls preparaper intentar frenar la variant d'Olot i les Preses . L'entitat ha confirmat que preveu utilitzar la via judicial per frenar el projecte. Té previst fer-ho un cop s'hagi aprovat el projecte executiu , és a dir, a partir d'aquest estiu. "Creiem que el projecte ara està en una fase en què nosaltres no podem actuar jurídicament sobre ell, perquè està en fase de redacció del projecte constructiu, però sí que quan acabi aquesta fase de redacció és on realmenti a nivell de contencions administratius per poder-hi fer front", diu el president de Salvem les Valls,De moment, Salvem les Valls no ha fet servir la via judicial en la seva lluita contra les variants. L'entitat sí queque Territori encara no han contestat formalment, tot i que ja s'ha publicat la declaració d'impacte ambiental i s'ha licitat l'estudi constructiu . Un fet que també estan estudiant: ", perquè en teoria no hauria d'haver pogut sortir la declaració d'impacte ambiental sense haver resolt totes les al·legacions i sense haver-les contestat", diu Mont.El president de Salvem les Valls admet que no és habitual que les al·legacions es contestin en l'àmbit particular, però assegura que sí que es contesten als ajuntaments, i això tampoc s'ha fet. A més,va presentar una al·legació a l'estudi d'impacte ambiental i, segons Mont, aquesta "és de rigor" que es contesti. "Estem també esperantper poder resoldre tots aquests dubtes que tenim i veure si realment és legal o no és legal", ha explicat el president de l'entitat garrotxina.Mentrestant, a l'espera de poder entrar en la lluita jurídica, Salvem les Valls segueix oposant-se al projecte de la variant d'Olot i les Preses amb accions simbòliques i al carrer. El passat divendres va clavar una trentena de creus a la Vall d'en Bas recreant l'acció que la mateixa entitat va fer amb la construcció del túnel de Bracons l'any 1999.