​La història de la Maria Branyas Morera, la persona més vella del món

Quin és el secret?

Maria Branyas, l'àvia centenària de Catalunya, ha superat la infecció del coronavirus. Foto: @salvaverges.

Com ha viscut els canvis dels últims 115 anys?

Aquest dimecres 18 de gener del 2023 Olot s'ha despertat amb una notícia mundial. Una veïna de la capital de la Garrotxa, Maria Branyas, s'ha convertit en la persona més vella del món . Viu des de fa més de vint anys a la Residència del Tura, una de les més importants, pel que fa al nombre d'usuaris, de la ciutat. El Gerontology Research Group, responsable de determinar les persones més velles del planeta, ha situat Branyas al primer esglaó amb. Però qui és Maria Branyas Morera?va néixer quan l'ésser humà començava a aprendre a volar i abans que aparegués la televisió. Filla d'un periodista de Pamplona i una barcelonina, el seu naixement data dela Sant Francisco, on la seva família catalana estava vivint. El seu pare, que escrivia a la revista Mercurio, va anar a fer les Amèriques passant per Mèxic i van acabar vivint a Sant Francisco. Després es van arruïnar i. En una entrevista a TV3 recordava aquest moment: "Vam arribar en vaixell. A causa de la guerra, Alemanya atacava el nord i no podies travessar els mars nòrdics; vam haver d'anar per les Açores i per Cuba".Un cop a Catalunya, Branyas va viure a Barcelona, Banyoles, Girona, Calonge i Sant Antoni, Palol de Revardit i, finalment, Olot. El 1931 es va casar amb, un metge de Llagostera, amb qui van compartir matrimoni durant quaranta anys. La Maria Branyas va fer tasques d'infermera com a ajudant del seu marit. Va seri va aprendre música al conservatori del Liceu.i era germana d'una il·lustradora, la Teresa Branyas, qui va arribar a publicar vinyetes a premsa i ser reconeguda dins el seu àmbit.Al llarg dels seus 115 anys, Branyas ha tingut. Ha vist morir a les seves amistats, els seus pares, els seus tres germans i a l', un dels seus tres fills juntament amb Maria Teresa i la Rosa.Precisament,davant l'allau de mitjans i el que ha suposat que la cataloguessin com la dona més vella del món. De moment, ni la família, ni la residència vol que se la visiti, ni se li faci entrevistes. Abans de la pandèmia, quan va ser nomenada la dona més gran d'Espanya, Branyas va parlar a diferents mitjans i va explicari com creia que havia arribat a superar els 110 anys:De fet, Branyas va superar la covid el 2020 i això ja li va suposar que es convertís en una de les persones més vella del món en combatre el coronavirus. En una entrevista per l'Agència EFE durant la pandèmia, assegurava que es trobava bé i donava un consell:Branyas ha viscut dues guerres mundials i la Guerra Civil Espanyola. Des que va néixer han aparegut molts invents i la societat s'ha transformat de dalt a baix: "Un canvi total, amb aspectes com avançats. Tot ha avançat molt, sobretot la manera de comunicar-se de les persones. Ara és facilíssim i abans era molt difícil", explicava Branyas a una entrevista a La Vanguardia el 2019. També creu que a començaments del segle XX es vivia millor "més pacíficament i més alegrament", deia en declaracions a l'ACN:. A més, en alguna entrevista també s'ha mullat sobre els polítics: "No trobo un polític amb talent. Veig que haurien que canviar, ha de sortir una persona que sàpiga com va el món i que tingui talent, que de moment no s'ha presentat. Potser està amagat i no vol sortir encara".Després de 115 anys de vida, Branyas viu avui dia a Olot, on els seus familiars la visiten de tant en tant i també té un compte de Twitter ( @MariaBranyas112 ) que porta una de les seves filles i hi escriuen reflexions sobre la vida. Una vida en què Branyas considera que no ha fet res excepcional: