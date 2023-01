​El 2022 ha estat l'any més càlid registrat a la Garrotxa

Un 2022 amb poca pluja, però no el més sec

El 2022 passarà a la història meteorològica de la Garrotxa per serque s'ha registrat mai des que el Servei Meteorològic de Catalunya registra dades a través de les estacions meteorològiques que té repartides per tot el país., quan el Meteocat va començar a registrar dades a Olot, no s'havia arribat mai a una temperatura anual com la que s'ha registrat aquest 2022.La temperatura mitjana de l'any 2022 ha estat de, segons l'estació meteorològica d'Olot ubicada al Pla de Baix, i de, segons l'estació de la Vall d'en Bas. Les dues xifres són rècords mai vistos entre les dades que les dues estacions registren des de fa més de vint anys.Si mirem l'historial de dades de les estacions meteorològiques garrotxines del Meteocat, veurem que els anys més càlids per darrere d'aquest 2022 van ser el(quan també hi va haver una forta sequera) amb 14,3 graus de mitjana a Olot i l'inici de segle: eltambé es van registrar temperatures mitjanes per sobre dels 14 graus.Pel que fa a la precipitació, tot i la sequera que s'ha viscut, el 2022 no ha estat l'any més sec que s'ha registrat a la Garrotxa. En total s'han acumulat, una xifra superior als 604 que es van registrar el 2012, l'any més sec fins ara segons les dades del Meteocat. El 2022 quedarà comdes que es recullen dades a través de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques (2000).