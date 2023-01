​Zoetis vol convertir la planta de la Vall de Bianya en la més important del món

Inturrissi ha estat director general de la planta garrotxins des del 2016 fins aquest 2022. Foto: Martí Albesa

La segona gran inversió en pocs anys

Zoetis vol fer-se fort a la Garrotxa. Així ho demostra l'aposta que la farmacèutica ha fet els últims anys a la planta que hi ha a la Vall de Bianya i la nova inversió que la companyia preveu a la comarca. En total seran entreque s'invertiran en una nova planta ubicada a les instal·lacions d'Hostalnou.En aquesta nova nau que es preveu posar en funcionament el 2030 s'hi desenvoluparàinnovadora al sector de la salut. Amb aquesta tecnologia es fabricaran quatre productes i cada un tindrà una projecció de vendes d' En una entrevista a NacióGarrotxa , el nou vicepresident de la companyia nord-americana,assegura que la nova inversió farà que la planta garrotxina se situï com: "Estem a dalt del rànquing i estem mirant d'arribar a ser la primera planta mundial".Actualment, la planta garrotxina de Zoetis se situa a larepartides per tot el planeta. Segons la producció, actualment, la primera és Kalamazoo a Michigan, la segona és a Lincoln a Nebraska, la tercera a Charles City d'Iowa. Amb la nova inversió, es preveu que la planta garrotxina faci el salt fins a la primera posició.Actualment, el departament d'enginyeria de la planta garrotxina encara està dissenyant la nova inversió: "Ja estem fent des d'enginyeria el disseny d'una nova planta on desenvoluparem una nova tecnologia totalment nova al sector de la salut que no existeix i que encara està sota el departament d'investigació", explica Inturrissi.que suposarà la creació de, com a molt, unaEls nous productes que preveu desenvolupar Zoetis a la Garrotxa arriben després de la inversió que la companyia va fer el 202 0. Llavors, es van invertir 45 milions d'euros que van suposar la creació de cent nous llocs de treball i l'ampliació d'instal·lacions i processos d'investigació. Actualment, a la planta garrotxina hi treballen unsi exporta a Estats Units, Brasil o Europa la majoria dels productes que s'hi fabriquen.La marca Zoetis es dedica a la fabricació i investigació de productes farmacèutics per animals. També produeix vacunes per a mascotes i bestiar. Els últims anys, la seu de la Vall de Bianya s'ha situat comper la firma pel fet que va ser pioner en oferir solucions per malalties com la llengua blava, la grip aviària o la pesta porcina.. Finalment, Zoetis ho va descartar perquè no tenia el coneixement i l'equipament suficient per a desenvolupar una vacuna per a humans.