D'arribar amb pastera a guanyar la Loteria de Nadal: la història de l'Ibra d'Olot

En Modi (amic de l'Ibra), a la dreta de la imatge, en un moment de celebració a l'administració 1 d'Olot Foto: Martí Albesa

En Modi, l'amic de l'Ibra que també li ha tocat la loteria

"He pensat que estava somiant. No em creia que fos veritat". Son les paraules de laexplicant el moment en què el seu marit ha alçat la veu per dir-li, mentre estaven mirant la televisió a casa, que el número que sortia a la pantalla era el seu. "Mai he comprat loteria, és la primera vegada", explica l'Al carrer Sant Rafel d'Olot, davant l'administració número 1 de la ciutat i hores després que es conegués que aquí s'hi havia venut el 2n premi de la Loteria de Nadal , una desena de periodistes fem cua per conèixer. Tots dos tenen a la mà el, el número premiat i se'l miren amb els ulls emocionats.Fa anys que viuen junts. Ella va néixer a la capital de la Garrotxa i ell va arribar el 2017 a la ciutat després de marxar d'Àfrica. Des del 2012 i durant cinc anys,, ja que al seu país (Gàmbia) no trobava un futur. Amb una discapacitat que li limita la mobilitat (té una cama més llarga que l'altra) va decidir emprendre el viatge: "A l'Àfrica no tenia cap ajuda. Vaig pensar que havia de venir a Espanya i em vaig haver d'espavilar.. I amb autobús vaig arribar després fins a Espanya", explica.Ara, tot aquell viatge ha quedat enrere. Arribar a Olot ja va ser un regal, però: "No em creia que fos veritat. Amb calma ens ho hem mirat i, efectivament, ens ha tocat el segon premi. Molt emocionada i contenta. No tinc paraules", diu la jove olotina, qui es dedica a la moda. La Bintu és modista, té una botiga al carrer dels Sastres , i ell és cantant. Tenen clar que invertiran els diners en les seves dues aficions: "Ho invertirem a la nostra vida i viatjarem molt", asseguren.I és que a la vida tot són coincidències. Tot i no comprar mai loteria,, el 4 de desembre: "Vam comprar aquest número perquè tots dos hem nascut el dia 4 de desembre. Li vaig dir que el quatre havia de ser el número de la sort", expliquen. Qui va fer entrar a l'Ibra a l'administració del carrer de Sant Rafel d'Olot va ser un amic seu: "Abans d'ahir vam passar amb un amic per aquí davant i em va dir que volia entrar a comprar loteria. Jo també en vaig comprar", explica.Aquest seu amic es diu, té 57 anys, també és de Gàmbia i també ha estat afortunat: "Gràcies a Deu. Me n'alegro molt. Moltes gràcies. Hem patit molt", explica emocionat. Fa 30 anys que viu a Olot.al mes amb els quals intenta mantenir els seus set fills. El primer que vol, és tenir un habitatge: "Comprarem un pis i també servirà per mantenir els meus fills. Res més. Ens han tocat 125.000 euros", relata en Modi.Aquestes són dues de les desenes d'històries que haurà fet aflorar la Loteria de Nadal a Olot . A la capital de la Garrotxa hi han caigut 56 milions del 2n premi. En el cas de la Bintu, l'Ibra i en Modi, la sort ha arribat a qui més ho necessitava. Tots tres recordaran per sempre més aquest 22 de desembre, un dia que els hi ha canviat la vida.