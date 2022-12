​Olot inaugura la pista de gel enmig del context de sequera

34.000 litres d'aigua

Un element dinamitzador

El 26 d'agost d'aquest any, l'Agència Catalana de l'Aigua declarava l'alerta hidrològica a la Garrotxa . Això suposava(un màxim de 250 litres per habitant al dia), al reg de jardins, omplir piscines i fonts ornamentals o restriccions en el rentat de cotxes. Les restriccions van fer que, per exemple, durant les Festes del Tura s'anul·lés la Batalla de l'Aigua i l'Escuma o a la Turinada no es llencés aigua dels balcons. Quatre mesos després,, ja que les pluges no han acompanyat.Enmig d'aquest context, i com cada desembre, molts ajuntaments de Catalunya (una cinquantena) han tornat a instal·lar. Un d'ells ha estat el d'Olot i la iniciativa ha comportati energètic que suposa la instal·lació. Es calcula que la pista de gel de la ciutat consumirà, que equivalen al consum domèstic que fan 300 olotins al dia o el consum que faria un sol ciutadà d'Olot durant nou mesos.En realitat, però,, tal com assenyala el regidor de promoció econòmica d'Olot,: "No està enlloc que no es pugui fer la pista. Es consumeix més regant un camp de futbol o hi ha molts altres usos del dia a dia de la ciutat on consumim més aigua". Per això, Vayreda creu que es tracta d'un debat quei que el context "no justifica no poder fer la pista", tenint en compte l'impacte positiu que suposa la instal·lació per al Nucli Antic.I és que la pista de gel va acollir 9.000 persones el 2021 i és un element que aplaudeixen des de l'Associació de Comerciants d'Olot perquè. "És un atractiu més que té un impacte positiu. Ens assegura que molta gent va al centre i ve gent de fora d'Osona o el Pla de l'Estany", assegura el regidor.Vayreda explica que s'ha estudiat la possibilitat d'instal·larque no suposin el consum d'aigua, però afirma que a l'hora de patinar "no és tan agraït". El regidor creu que, mediambientalment, la pista de gel té un impacte molt menor respecte altres esdeveniments de la ciutat: "N'hi ha que generen un impacte mediambiental molt més gran. Des d'un punt de vista mediambiental, tenim actes a la ciutat que ens posaríem les mans al cap, però, segurament, son menys discutits".La pista de gel d'Olot faque s'instal·la a la plaça Major de la ciutat. Aquest divendres divendres 16 de desembre tornat a inaugurar i estarà oberta. Els seus horaris seran d'11 a 14 h i de 16 a 21 h. El 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener la pista estarà tancada. L'entrada a la pista val, set per a tres quarts i també hi ha un abonament de deu tiquets de 45 minuts per a 50 euros. Més de 600 alumnes de la comarca també aprofitaran aquests dies per a patinar a la pista de gel d'Olot com a una activitat escolar més gràcies a diferents convenis amb l'Ajuntament.