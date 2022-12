​El Museu Soulages dedica una exposició a l'obra i la vida d'RCR

Un espai de l'exposició dels arquitectes olotins Foto: Fundació RCR



Retorn a un dels seus projectes

RCR Arquitectes. Ici et ailleurs, la matière et le temps suposa el seu retorn a un espai que van crear per al pintor Pierre Soulages. Es tracta del. Ara l'equipament s'omple de les idees que el van concebir acollint una exposició dels arquitectes olotins que van dissenyar el museu fa més de deu anys. Per fer-ho, la sala compta ambi s'acompanya d'altres peces així com de projectes de futur.Entre el material, s'hi poden veure plànols, maquetes, esbossos, videografies i fotografies. Però l'exposició tambéque han marcat els seus inicis i han estat font d'inspiració en la seva obra. Entre ells, Donald Judd, Joan Miró, Claudi Casanovas, Leonci Quera, el mateix Soulanges, Salvador Dalí, Rafael Masó, Juiliaan Lampens, Rubio Tudurí o Antoni Gaudí.L'exposició versa sobre: el paisatge, l'arquitectura, el disseny, els esbossos i el pensament. I inclou la presentació d'assoliments i temes d'estudi: des del far Punta Aldea (Gran Canaria) fins al pol artístic i cultural de l'Île Seguin (Boulogne-Billancourt, França).L'escenografia, a més, recorreque han caracteritzat l'arquitectura dels RCR : l'estadi d'atletisme Tossols Basil (Olot), l'espai públic teatre la Lira (Ripoll), la Biblioteca Sant Antoni de Barcelona, Museu Soulages, les Caves Bell-lloc (Palamós), entre d'altres. Per fer-ho, la mostra ha comptat amb préstecs de col·leccions públiques i privades.En paraules d'un dels RCR,, l'exposició se centra, sobretot, en l'obra recent i "s'embolcalla" per la "transversalitat" que tant els caracteritza, a través dels esbossos i els dibuixos. I tot plegat es posa en "ressonància" amb els artistes i personatges que més els van influir als seus inicis.En definitiva, l'exposició versa entorni més característiques de l'obra dels RCR i de la seva indestriable relació amb la natura. També dels límits de la seva obra, que abasta àmbits més enllà de la mateixa arquitectura i el paisatge i abraça disciplines complementàries.La mostra també dedica un espai a explicar: el somni de RCR, l'espai dels espais. La Vila vol esdevenir un centre de recerca sobre l'espai,, així com el centre neuràlgic de creació de sinèrgies i de laboratori de vivències. Un espai obert on creadors, artistes, pensadors, ciutadania, empreses i institucions, cooperin de manera creativa des de la transversalitat. El Centre, impulsat i liderat per RCR arquitectes i la seva fundació, està situat en una finca de 140 hectàrees situades dins el sector deL'any 2008, els arquitectes RCR van guanyar el concurs per a la construcció del Museu Soulages sota la direcció de l'àrea metropolitana Grand Rodez, que havia d'acollir la col·lecció cedida per Pierre i Colette Soulages: dues grans donacions successives d'obres de l'artista. El museu es va inaugurar el maig de 2014 i l'èxit aconseguit, a causa de la notable correspondència entre l'obra de Soulages, s'ha reflectit durant vuit anys després de l'obertura en la recepció de més d'