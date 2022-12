​Els playbacks de l'Hospital d'Olot recullen gairebé 7.000 euros per a la Marató de TV3

L' Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa mai falla per la Marató de TV3. Després de dos anys ideant iniciatives per no fallar a la cita solidària, aquest 2022 ha pogut tornar a organitzar l'activitat estrella del centre per la Marató.van tornar a sonar aquest diumenge al Teatre Principal d'Olot després desense poder-se organitzar a causa de la pandèmia.Centenars d'espectadors van assistir a lesque es van fer, les quals van comptar amb una tretzena d'actuacions i un total dedel sector sanitari garrotxí dalt de l'escenari. Durant l'espectacle es van representar cançons conegudes com Mon Amour, Sweet Caroline o No dudaría.En total, es van recaptarque aniran íntegrament destinats a la Marató de TV3 que se celebra aquest diumenge 18 de desembre i que enguany tracta les malalties cardiovasculars. Aquesta va ser la novena edició dels Playbacks de l'Hospital. En l'última ocasió l'any 2019 es van recaptar uns