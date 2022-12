​Els pessebres, a Olot

Imatge d'arxiu. Foto: Martí Albesa.



Altres activitats

La tradició pessebrística centenària d'Olot es posa de manifest cada mes de desembre. Ho fa amb l'arribada de la Mostra de Pessebres , una iniciativa promoguda per. Durant un mes s'exposaran desenes de figures i muntatges, i es desenvoluparan activitats relacionades amb aquesta branca artística.La Mostra de Pessebres 2022 es podrà veure des d'aquest. Estarà repartida endel centre de la capital garrotxina. Un d'ells serà el, on hi haurà el pessebre de la ciutat a mans de. Es titularà Abies Nordmannia, és a dir l'arbre de Normandia, i recrearà, a través d'un bosc, el típic arbre nadalenc. També a l'Hospici, al claustre, es podran veure una quarantena de diorames, alguns dels quals són obra dels alumnes de l'escola-taller de pessebristes i artistes garrotxins. Enguany, amb motiu del seu cinquantenari, també s'han convidat diorames de l'Associación de Belenistas de Guadalajara.es podrà veure una exposició de caganers de la col·lecció Jordi Lorach, una de les més importants de Catalunya. Al mateix edifici també es podrà visitar el monumental pessebre de la ciutat. Alhi haurà diverses propostes. Hi haurà una peça de Teresa Muela en homenatge a Josep Traiter (mort aquest 2022) , figures d'Ester Font, Laura Baldrich, Ramon Amadeu i de la col·lecció Renart. Al mateix museu, s'hi desenvoluparà una de les activitats familiars de la Mostra de Pessebres: els infants i les famílies hauran de buscar algun dels més de 100 caganers que s'han amagat per l'equipament. Qui en trobi, entrarà en un sorteig d'una col·lecció de l'empresa Caganer.com.Per últim, alhi haurà el pessebre més contemporani titulat A taula! I a càrrec dels alumnes de l'Escola d'Art d'Olot. A més, a les finestres de lales alumnes de l'aula de ceràmica de l'Escola Municipal d'Expressió exposaran diferents treballs que han estat fent aquest curs.A més dels quatre espais principals, l'Agrupació de Pessebristes també organitza el Camí de Pessebres , un recull de creacions pessebrístiques que s'ubiquen a diferents punts de la ciutat i la comarca. Hi haurà, per exemple, pessebres al Santuari del Tura, l'Antic Hospital Sant Jaume, l'ermita de Sant Ferriol, l'ermita dels Desemparats, l'església de Sant Cristòfor de les Planes d'Hostoles, els pisos tutelats del Parc Nou d'Olot o al fortí de Sant Francesc, entre altres.La Mostra també recull un programa d'activitats impulsat per l'Agrupació de Pessebristes que compta amb un recital d'Àngel Girona i Marc Busquets, el joc del Pessebre, un concurs de dibuix o la festa del pessebrista.