El gerent de l'Hospital d'Olot admet «desajustos» laborals i es mostra obert a trobar solucions

La direcció, en contra d'algunes afirmacions

Les DPO, pendents de la negociació amb la Generalitat

Després de quatre dimecres de manifestacions i protestes a l'entrada de l'Hospital d'Olot, la direcció del centre ha anat recollint les demandes dels treballadors i, ara com ara,. Així hi ha assegurat el gerent del centre,, en declaracions a: "Hi ha desajustos que no nego, però tenim totes les ganes per avançar".Padrosa ha explicat, tal com també va exposar el comitè, que: "Estem mirant amb el comitè d'empresa que algunes places que tenim i que no són a jornada completa a veure com les podem lligar i passar jornades parcials a jornades complertes". Tot i això, segons la direcció,i per això, Padrosa assenyala que cal organitzar-se millor: "La dificultat està en saber com organitzar-nos i com fer les cobertures quan fallen professionals".Fins ara, el centre estirava els treballadors parcials per cobrir les baixes o buits de personal, i ho feia, lògicament, sense poder preveure quan serien les baixes. Si es passa algú de parcial a complet se li han d'assignar uns dies concrets i aquest pas és el que s'està negociant entre el comitè i la direcció. La impossibilitat de cobrir baixes ja ha provocat que s'hagin de tancar llits.El gerent de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha tornat a recordar que li que es tracta "d'una situació global" marcada per la falta de metges i infermers. De fet, Metges de Catalunya ja ha convocat per al mes de gener dos dies de vaga per reclamar millores laborals. "No és que no es vulguin contractar professionals, és que no n'hi ha. I això ens porta a demanar a la gent fer més del que està fent i això cansa", diu Padrosa.Per altra banda, el gerent del centre olotí també ha admès queo que la direcció "té menyspreu" cap a la plantilla. En aquest sentit, creu que el grup de treball que han format amb el comitè ha de servir per parlar-ne: "El primer que hem de fer és visualitzar aquestes situacions i veure com les podem abordar, i que tothom tingui tota la informació sobre per què un dia no hem cobert una plaça o per què no hem passat una plaça parcial a completa".Sobre el pagament de les retribucions per objectius, Padrosa ha recordat que a principi d'any no tenien previst pagar-les, ja que amb la despesa energètica el pressupost quedava coix. Ara el gerent destaca que veuen possible poder pagar un 58% de les DPO. Tot aixòen què es demana una injecció de diners al sistema sanitari per millorar condicions laborals, entre les quals hi podria haver partides per al pagament de les DPO. Tot això, però, encara està a l'aire i caldrà esperar al tancament del pressupost i el tancament de les negociacions amb el Departament de Salut per saber quin percentatge de retribucions especials es poden pagar.