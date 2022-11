📹 imatges de l'extracció de la persona accidentada a la Vall d'en Bas amb una maniobra de rescat amb grua des de l'helicòpter.#GRAE #bomberscat pic.twitter.com/ekHXQxGQNz — Bombers (@bomberscat) November 26, 2022

Una altra excursionista rescatada a Sant Joan les Fonts

El punt on es va rescatar la dona a la Vall d'en Bas. Foto: Bombers

Una excursionista d'uns 50 anys va precipitar-se accidentalment aquest dissabte a la zona del Salt del Sallent de Sant Privat , a la Vall d'en Bas. El cingle vertical té uns vuitanta metres d'alçada. La dona va caure, aproximadament, des de la meitat del cingle, des d'una alçada d'entre uns. Els Bombers van rebre l'avís al voltant dei van mobilitzar l'helicòpter per poder rescatar la dona quequan van arribar els equips d'emergència. [nointext1]A més de l'helicòpter de l'equip dels GRAE de Bombersque va ser qui va acabar traslladant l'excursionista ferida a l'Hospital Trueta de Girona en estat menys greu. Sortosament,de consideració en una zona on el camí d'accés fins a dalt el Salt passa, principalment, per al costat de marges i hi ha moments on, fins i tot, s'ha de grimpar.També aquest cap de setmana, diumenge els Bombers van rescatar una altra excursionista que s'havia fet umentre feia una ruta. L'avís va ser al voltant de les, a tocar el municipi de Castellfollit de la Roca. La inaccessibilitat del lloc on es va produir el fet va fer que el rescat s'hagués de fer amb helicòpter dels GRAE.