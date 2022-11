​La Garrotxa treballa perquè el 2024 el nou impost de les escombraries sigui una realitat

Nova ordenança

David Llongarriu és el nou director del SIGMA, en substitució de Francesc Canalias, ja jubilat. Foto: Martí Albesa

Reformar la taxa

Objectiu 75%

Cada any veiem com la taxa d'escombraires no para de pujar. Els costos del servei de recollida de residus i el seu tractament han escalat de manera important a causa, per una banda, de la crisi de preus, però també perquè. Per això, l'entrada de la resta a l'abocador cada vegada és més cara.A la Garrotxa ja s'ha iniciat un canvi de model amb l'objectiu de fomentar el reciclatge i reduir les quantitats que van a parar a l'abocador de Beuda. Des d'aquest setembre, la comarca ja compta ambque s'obren amb targeta personalitzada. Es tracta del primer pas pràctic per arribar a cobrar als ciutadans una taxa d'escombraries més justa que castigui aquells que no reciclen.Elja té sobre la taulaque regularà el funcionament i les sancions per a l'ús dels nous contenidors. Aquesta ordenança s'ha dissenyat durant l'últim any i s'espera que tots els municipis vagin aprovant fins a la tardor del 2023. "Hem tancat els contenidors i ara s'ha aprovat una ordenança comarcal que els municipis aniran aprovant. L'ordenança explica, per exemple, quin ús ha de fer el ciutadà dels contenidors o les sancions que es poden imposar si no es compleix aquest ús", diu el nou director del SIGMA,Un cop aprovada l'ordenança, cal modificar l'actual impost d'escombraries perquè gravi l'ús que cadascú fa dels contenidors, és a dir, es pagui per allò que es genera. Amb el nou sistema que s'ha instal·lat, el SIGMA recull dades i coneix qui recicla i qui no. Amb aquesta informació s'ha començat a idear una. "Una cosa és l'ordenança, és a dir, quina obligació té l'ajuntament i el ciutadà de fer un bon ús del servei, i l'altra qüestió és la taxa. Nosaltres ens hem donat un any per poder tenir una bona representació suficient de dades per poder definir un pagament per generació de cara el 2024. Ens donem el 2023 per treballar-hi", explica Llongarriu aDurant tot l'any que ve, doncs, el SIGMA utilitzarà les dades que vagin apareixent amb el nou sistema de recollida de contenidors tancats i dissenyarà una taxa que, segons Llongarriu, serà més justa: ". La gent ens ho demana: 'Per què jo que ho faig bé, pago el mateix que aquell que ho fa malament?'. Avui ja podem saber si ho fas bé o no, per tant, ara hem de configurar quin és el preu per la gent que ho fa bé i la que ho fa malament".Els primers estudis demostren que, ja que un veí de Sant Joan les Fonts llençarà més sovint les deixalles perquè viu en un nucli més urbà que Argelaguer, on hi ha masos amb més espai per guardar residus. Pel que fa al preu, es calcula que el nou impost d'escombraries provocarà quedel que estan pagant ara.Amb tot plegat, el SIGMA pronostica que de cara al 2024, amb la taxa en marxa o sense, el nou sistema de recollida de residus ha de permetre que la comarca dispari el reciclatge: “Europa està demanant que el 2035 s’arribi al 65% de recollida selectiva. A la Garrotxa tenim casos com a Argelaguer on ja hi ha el 83%. Crec que al 75% de mitjana ens hi hem de situar de manera ràpid, per exemple, al 2024”, diu el director del SIGMA. Actualment, la comarca recicla un 50% del que genera.