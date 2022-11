Amigues i amics, han passat coses. Per si de cas, reserveu-vos el primer cap de setmana d'octubre de 2023. Amb amor, l'equip de LIBERISLIBER — Liberisliber (@liberisliber) November 13, 2022

La fira d'editorials alternatives LiberisLiber que es feia a Besalú podria tornar-se a celebrar l'octubre del 2023, tal com els organitzadors apunten en el seu compte de Twitter.En la piulada de la fira, els organitzadors asseguren que "han passat coses" i recomanen als seguidors guardar-se "el primer cap de setmana d'octubre del 2023". De moment, els organitzadors no han comunicat més novetats que aquest enigmàtic missatge.Qui també ha reafirmat la idea del retorn és l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó. A Twitter, Guinó ha fet la següent piulada, en referència a la Liberisliber: "Ens veiem l'octubre de l'any vinent!".El LiberisLiber va començar-se a fer el 2010 i el 2021 es va interrompre després que els organitzadors critiquessin la manca de compromís de les administracions. En aquell moment, des de la fira demanaven tancar el finançament amb temps per planificar-la en "condicions dignes".