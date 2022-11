​Deu anys de la Fira Orígens d'Olot

Desena edició amb els llegums com a protagonistes i molts convidats

Presentació de la 10a Fira Orígens aquest dijous al matí Foto: Pau Masó

Convidats excepcionals

Primer concurs de botifarra

La Fira Orígens mira enrere amb respecte i admiració. Aquest 2022 es complirà la desena edició.amb l'objectiu de ser referència a Catalunya, un fet que, segons els seus organitzadors, s'ha aconseguit: "Vam començar pensant que podia ser un esdeveniment de referència al país. Després de deu anys podem estar contents perquè és una fira de referència en el món gastronòmic i dels productors", diu el regidor de Promoció Econòmica,Després de deu anys, centenars de productors han passat per la fira i s'han donat a conèixer milers de productes de proximitat. El director del certamen,, remarca que amb deu anys,: "Hem vist néixer i créixer productors. Hem assistir a l'eclosió de cuineres i cuiners com Maria Nicolau. I en deu anys també hem vist relleu generacional en productors i cuiners. Ser testimonis d'aquest relleu és un honor per part d'Orígens i una prova que és una fira amb molts anys de vida".Orígens celebrarà els deu anys elamb una edició. La majoria de tallers, activitats, conferències i tasts que es facin a la fira giraran entorn a aquest aliment. "Els llegums tenen una importància mol especial a casa nostra, en particular a la Garrotxa amb els Fesols de Santa Pau. Tindrem cuiners que en parlaran, cuinaran i explicaran la bonança dels llegums a la cuina", diu Palau.En total hi haurà, dels quals un 42% són nous respecte a l'any passat i un 38% són de productes ecològics. Les comarques de Barcelona i Girona són els principals llocs de procedència dels productors i enguany hi haurà nous productes com un ampli ventall d'embotits, cerveses artesanes, fruita, torrons ecològics o aliments tendència com la kombutxa i els formatges.Entre els experts convidats n'hi haurà de locals com les germanesde Les Cols,de Ca l'Enric, el xocolatero el cuiner garrotxí. Enguany també hi haurà noms nacionals comde la Fundació Alícia,de Can Xapes,del Semproniana,o els televisiusA més de les conferències també hi haurà l'Aula Tast amb diversos productors que explicaran i degustaran el seu producte, i es farà una conferència el dijous abans de la fira a l'Espai Cràter sobre l'alimentació saludable i sostenible a càrrec de la nutricionista i dietista del Centre d'Atenció Primària de Besalú i Olot, Laia Cortés.La principal novetat de la desena edició de la Fira Orígens serà el. Fins ara, es competia per veure qui feia la millor coca de forner. Però aquest 2022 s'ha decidit fer un gir i apostar per l'embotit. El concurs de botifarres tindrà lloc dissabte i comptarà amb la Confraria del Gras i el Magre de la Fundació Oficis de la Carn i també una representació de confrares cansaladers.Com els últims anys, l'entrada a la Fira Orígensde tast. El visitant, a més de tastar, també podrà comprar directament al productor. La Fira estarà oberta el dissabte de 10 h a les 21 h i diumenge de les 10 a les 20 h.