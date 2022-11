10.000 en consultoria o 15.000 en dietes: les interioritats del pressupost d'Olot 2023

Partides de govern

Dijous passat, el ple municipal d'Olot va aprovar gràcies a la majoria absoluta de Junts el pressupost per a l'any 2023 . Els comptes estan marcats per la crisi energètica, la contenció en algunes àrees, el manteniment de la inversió i la pujada d'impostos.ha tingut accés números dissenyats per l'equip de govern i que es van aprovar inicialment la setmana passada Un dels primers capítols que apareix al pressupost són totes aquelles designacions que s'utilitzen per al mateix govern i la promoció de l'acció política de l'Ajuntament. En aquest apartat hi trobema mitjans de comunicació, 16.000 per a disseny i imatge gràfica,, 16 en "suport en comunicació municipal", 10.000 en consultoria i 11.000 per a reunions, conferències i seminaris.El pressupost també preveu, 6.000 per "locomoció" i 36.800 per a material d'oficina. Les comunicacions postals que fa l'ajuntament també costen cada any uns 150.000 euros.Recollir i tractar els residus que es generen cada dia a la ciutat li costa a l'Ajuntament més de. Netejar els carrers té un cost anual d'un milió i mantenir els espais vers i jardins val 629.731 euros.i el del sistema informàtic del consistori 250.000.L'adquisició de l'enllumenat de Nadal val 70.000 euros, el TPO més de 450.000 i l'Ajuntament aporta anualment uns 120.000 euros al Consell Comarcal de la Garrotxa per al servei de recollida i custòdia d'animals de companyia.Una de les prioritats del govern de la ciutat és la promoció de la ciutat. En aquest apartat s'hi recullen diferents partides a accions i entitats que vetllen perquè Olot sigui una ciutat visitable. Les fires que organitza directament l'Ajuntament costen anualment uns 222.000 euros, però a més, també hi ha una partida de "promoció de la ciutat" que està dotada amb 59.000. L'oficina de Turisme té un pressupost anual de 80.000 euros.A més, l'Ajuntament també té convenis amb associacions o gremis com l'que rep 34.200 euros, l'(14.150), l'(19.450) i el(28.000).Com a esdeveniments també trobem el Festival MOT (que costa 65.000 euros), el Sismògraf que en val 220.000 i les Festes del Tura que tenen un pressupost de 250.000 euros.Des d'abans de la seva obertura, una de les preguntes que més es feien era quan costaria el manteniment de l'Espai Cràter. Després de la inauguració aquest 2022, l'equip de govern ja l'ha incorporat per primera vegada en la despesa ordinària del consistori i la xifra puja a. Aquí s'hi compta l'enllumenat (30.000 euros), la neteja (20.000 euros), la comunicació i màrqueting (65.000) o els serveis educatius (149.000) entre altres.En l'apartat d'ingressos, el consistori preveu que l'Espai Cràter generi. Això permetria finançar el 55% de la despesa corrent de l'equipament.El pressupost per al 2023 també inclou algunes subvencions directes a entitats de la ciutat. És el cas de laque rep 60.000 euros, la18.000,15.000 i el27.000. També hi ha 50.000 euros per a, 5.200 per a l'organització de lai 30.000 per a(responsable de la cavalcada de reis).L'Ajuntament també transfereix 52.000 euros anuals ali 9.950 alper als serveis escolars (classes de natació i escacs) que ofereixen les dues entitats a centres educatius de la ciutat.En el capítol d'ingressos del pressupost 2023 també hi apareixen partides curioses i que poques vegades surten a la llum. És el cas de laque hi ha a la ciutat: per al 2023 el consistori ha previst recaptara través de les infraccions. En aquesta línia, també s'ha pressupostat un ingrés de 80.000 euros amb les infraccions als parquímetres.A través del pressupost, també es pot conèixer, per exemple, què val el lloguer del pavelló Firal per a les nits de Nadal i Cap d'Any (3.000), el que han de pagar al consistori els llogaters del quiosc de la plaça Clarà (4.025), del bar del Morrot (4.500), del bar de l'estadi municipal (600 euros), del bar del Parc Nou (4.250) o els del Fortí de Sant Francesc (3.500). En aquesta carpeta, també es recull el cànon anual de 28.800 que l'Ajuntament cobra al restaurant B-Creck per fer ús de les instal·lacions municipals de la Solfa o els 4.000 també de cànon del Restaurant Europa de la plaça Major.En matèria cultural, el 2023 es preveu recaptar 75.000 euros amb entrades d'arts escèniques, 25.000 en concerts i 7.500 amb els tiquets als Museus d'Olot.per al MOT (30.000 euros), les Festes del Tura (6.820), el Sismògraf (190.000) o l'organització de fires (11.000).