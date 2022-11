​Gairebé 600.000 euros més: la crisi energètica impacta de ple a l'Ajuntament d'Olot

Detall de les partides del pressupost d'Olot Foto: Pau Masó

Altres augments derivats

La crisi energètica i de preus està passant factura a molts ajuntaments del país. L'augment del preu de l'electricitat, el gas o la gasolina s'ha posat en evidència en la confecció dels pressupostos municipals per al 2023. A Olot, l'equip de govern ha hagut de reduird'algunes àrees iper tal d'equilibrar el sobrecost que ha suposat la crisi energètica.Si mirem en detall, segons el pressupost 2023 dissenyat per l'Ajuntament d'Olot, en total el consistori preveu pagarde la ciutat. Així ho assenyala el capítol en qüestió dels comptes que recull les dades del manteniment dels edificis públics culturals, d'educació o d'esports, entre altres. La factura total d'aquest capítol per a l'any que ve està previst que s'enfili als, mentre que aquest 2022 ha estat de 2,3.Es preveu quedels edificis municipals d'Olot, passant dels 594.000 a 665.000 euros. Això sense comptar el cost de l'enllumenat públic: s'han pressupostat 500.000 euros per pagar la llum dels fanals de la ciutat per al 2023 (aquest 2022 el pressupost era de 484.000)., es preveu un augment molt més pronunciat que l'electricitat. L'Ajuntament ha pressupostat gairebé el doble del que hi havia per aquest 2022 i. Es preveu que s'arribi a pagar, mentre ara eren 180.000. On més pujarà la factura serà als edificis educatius, on es preveu un augment de la factura de 89.000 euros.El gasoil és on es preveu l'augment més pronunciat, ja que l'Ajuntament. El 2022 el consistori va preveure un pressupost de 112.600 euros per pagar el gasoil que utilitzen els edificis d'esport, educació i la resta de la corporació; el 2023, s'han pressupostatL'augment del preu de l'energia també repercuteix directament a altres serveis de manteniment com. Per al 2023, s'han pressupostat 981.000 euros per mantenir nets els edificis municipals. Són gairebéque el pressupost 2022.A més de la neteja, per al 2023 també s'encareix el(36.000 euros més), la jardineria i el(100.000 euros més) i la partida destinada a cobrir el combustible de vehicles municipals de la policia, serveis tècnics o brigada (7.400 més).Tots aquests augments han provocat que l'equip de govern hagi hagut de dur a terme retallades a serveis i projectes de la ciutat . També l'han obligat a apujar impostos com l'IBI o la taxa d'escombraries per tal d'equilibrar un pressupost que, sense fer, res ha vist com es disparava la despesa.