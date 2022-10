Canvi d'hora 2022: Quin dia arriba l'horari d'hivern?

Quin dia s'ha de canviar l'hora al rellotge?

Cal avançar o retardar el rellotge?

Per què s'ha de canviar l'hora a l'octubre?

Com adaptar-nos al canvi horari d'hivern

Quan es produirà l'últim canvi d'hora?

Com cada any,toca. Els rellotges hauran de retrocedir una hora, de manera que aquella nit es dormirà una hora més i, a partir de llavors, el Sol es pondrà una hora abans., per tant, fins al març, quan es tornarà a avançar l'horari.Aquest canvi es fa per complir una directiva de la Unió Europea que, aprofitant les hores de sol. Els europeus van votar majoritàriament en contra de mantenir el canvi d'hora en una enquesta no vinculant, en la qualde forma permanent.Com marca el costum, el canvi es produeix l'últim cap de setmana d'octubre. Així, el moment d'aplicar el nou horari seràd'aquest mes. Concretament, les tres de la matinada és el moment precís.A les tres de la matinada tornaran a ser les dues. És a dir,. Això farà que la nit del 29 d'octubre dormim una hora més. En cas d'estar en una festa, bones notícies: la festa s'allargarà una hora extra.L'objectiu del canvi d'hora és reduir la despesa en energia. Quanno només ho fa pel costat del vespre, sinó també al matí. D'aquesta manera, sense el canvi d'hora no sortiria el Sol fins passades les 9 hores.Encara que es tracta d'una lleugera modificació, el canvi d'hora afecta algunes persones, sobretot infants i persones grans, en dessincronitzar els seus horaris de son., però al cap d'uns dies el cos es regula. En aquest cas, es recomana cuidar especialment elsaquell cap de setmana: evitar les migdiades llargues, no sopar en excés, no forçar-se a dormir més o menys per intentar compensar el canvi...Tot apunta a, com a mínim,. Segons el calendari del govern espanyol publicat al BOE, aquest és l'any que es contempla com a l'últim en el qual es realitzarà el canvi d'horari -per bé que encara no s'ha decidit si es deixarà el d'estiu o el d'hivern-. Ara, caldrà veure si realment és així. El 2019 ja havia de produir-se l'últim moviment d'horari, i el 2021 es va aparcar de nou per laentre estats de la Unió Europea.