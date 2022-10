​L'Ajuntament d'Olot retalla partides, puja impostos i manté inversió en els pressupostos 2023

Retallades de fins al 10%

La regidora d'Hisenda, Montserrat Torras; l'alcalde d'Olot, Pep Berga; i el primer tinent, Estanis Vayreda Foto: Pau Masó

Pugen impostos

Es manté la inversió

Pep Berga durant la presentació dels pressupostos a la premsa aquest dijous al matí Foto: Pau Masó

3'5 milions més de deute

Equilibris i malabars. Això és el que ha hagut de fer l'equip de govern d'Olot per tancar un pressupost per al 2023 que. Per una banda, l'augment de la despesa: crisi energètica, inflació i puja de salaris públics; per l'altra, la contenció en ingressos: un 50% menys de l'impost de plusvàlues, poc acompanyament de Generalitat i Estat, i precaució en l'augment dels impostos per no perjudicar una societat ja castigada.Per tot plegat, el consistori olotí ha optat perper compensar els augments energètics i d'inflació, i mantenir el capítol d'inversió. Això significa que hi haurà retallades en diferents àrees municipals (sense perdre cap projecte), però. Tant és així que els números contemplen un 10% menys de pressupost en algun capítol, però també 750.000 euros per a la construcció de la piscina coberta municipals. En total, el pressupost consolidat per a l'any que ve puja a 43.835.486 euros, un 5,3% més que l'any passat.El context econòmic i social ha obligat el consistori a retallar en algunes àrees municipals entre. L'objectiu és reduir recursos i partides sense deixar projectes enrere: "El pressupost no renuncia a res del que hem estat fent aquest 2022. Un festival com el Sismògraf es pot fer amb un 5% menys de recursos. L'única possibilitat que teníem per absorbir la inflació del 10% sense apujar els impostos d'acord amb aquest increment, era ajustar partides. Les activitats s'hauran de fer amb una mica de contenció. Hem de mantenir tot allò que és essencial, sense renunciar a res", diu l'alcalde. La contenció de la despesa ordinària s'ha repartit en totes les àrees menys en la d'Educació que augmentarà un 2,7% el seu pressupost ni la d'Acció Social que pujarà un 13%.L'augment de la despesa ordinària ha obligat l'equip de govern a. La puja, però, s'ha procurat que no fos al mateix nivell que la inflació i l'Ajuntament ha previst repercutir una tercera part de les pujades als ciutadans, la resta les assumirà el consistori. De cara al 2023, l'(l'any passat va quedar congelat) i el(el 2022 es va augmentar un 3%).Hi haurà, però altres taxes que tindran augments molt més disparats. És el cas de l'o la taxa que es cobra a les entitats bancàries per a la instal·lació de caixers automàtics al carrer pujarà gairebé un 100%."Tenim la inflació del 10% i és inviable aplicar aquesta referència a totes les taxes i impostos. Alhora l'Ajuntament tenim la responsabilitat que la ciutat no s'aturi i és per això que demanem un petit esforç al ciutadà. Ha estat impossible no apujar res", diu la regidora d'Hisenda i Economia,. Segons l'equip de govern, l'escenari de congelar impostos hauria suposat eliminar serveis i consideren que "no és el que la ciutadania vol". L'altra opció hauria estat prorrogar els pressupostos del 2022, però hauria suposat la possibilitat de no fer front a necessitats actuals.Davant les retallades a la despesa ordinària i l'augment dels impostos, la cara amable del pressupost 2023 és el capítol d'inversions. En total, l'Ajuntament ha previst gairebé(igual que l'any passat) per a diferents actuacions a la ciutat. La més important serà l'inici de les obres de la: s'han pressupostatper al primer any d'obres de l'equipament a l'espera que el 2024 hi hagi el gran gruix dels treballs i el finançament.També es faran. Principalment, es treballarà en la renovació del barri de Montolivet on es preveu que s'hi destini més un milió. En aquesta carpeta també hi ha les partides per als PIAM de Sant Miquel i el Nucli Antic que es mantenen en 150.000 euros cada un.Entre les actuacions previstes per al 2023 també hi ha la construcció dels vestidors de l'Institut Garrotxa que no s'ha acabat fent aquest any (200.000 euros), obres per un milió d'euros relacionades amb l'estalvi energètic, i el desenvolupament de diferents projectes finançats amb fons Next Generation com la dinamització del comerç de la ciutat, nova fase de la residència Sant Jaume o la instal·lació de plaques fotovoltaiques a una de les cobertes dels pavellons d'Olot.Els equilibris financers del pressupost 2023 també ha obligat a l'Ajuntament amés el pròxim 2023 per fer front a les inversions. Tot i això, Torras afirma que el consistori pot fer-ho sense preocupar-se: "Tenim capacitat per poder demanar-los amb la tranquil·litat que no ens estem endeutant més enllà del que podríem. Al contrari, encara tindríem marge per fer-ho més".Els 3,5 milions s'afegiran als més de 13 que té el consistori olotí. Es calcula que el desembre del 2023 la ràtio de deute de l'Ajuntament serà del 56%, lluny del 75% que es considera preocupant. Actualment, de cada 100 euros que ingressa el consistori olotí, 8 es destinen a pagar amortitzacions i interessos del deute.Els pressupostos per al 2023. La majoria absoluta de Junts garanteix l'aprovació inicial dels comptes. No es preveu que cap grup de l'oposició (ERC, PSC i CUP) voti a favor.