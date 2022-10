​Can Trona es projectarà pel·lícules de cinema infantil català

Can Trona aposta per al cinema infantil i en català. Així ho demostra el fet que la sala de la Vall d'en Bas projectarà, a partir d'ara, pel·lícules del cicle CineXic . En total, l'equipament farà. Totes les projeccions començaran a les 16.30 i valdran 3 euros per persona.La primera projecció serà aquest dissabte 29 d'octubre amb la pel·lícula El regal de la Molly Monstre. El mes de novembre, concretament el dissabte 26, es podrà veure Binti; i el 10 de desembre tancarà el cicle una dobla sessió amb Pippi i el senyor sense son i El viatge de Bu.El CineXic és un. A la Garrotxa, Can Trona serà l'únic lloc on es podrà veure la programació de CineXic.