​Estudien si la Vall d'en Bas conté restes volcàniques d'erupcions garrotxines o europees

Aquest dilluns un equip de Geociències Barcelona i el Consell Superior d'Investigacions Científiques ha començat un sondatge a la Vall d'en Bas per comprovar i estudiar possibles restes volcàniques a la plana agrícola del municipi.En concret, el sondatgea l'alçada del polígon de les Preses i es pretén arribar a una. Fins al pròxim 7 de novembre l'equip de Geociències Barcelona estarà traient mostres d'aquest punt de la Vall d'en Bas.L'objectiu de l'estudi és. Més concretament, es volvolcàniques de la zona o d'altres territoris europeus. "Coneixem que a la Vall d'en Bas en períodes passats hi va haver un llac de barratge perquè una colada de lava va tapar el riu. En tapar la zona on baixava l'aigua, aquesta es va acumular formant una sèrie de llacs", explica el vulcanòleg garrotxí, en una entrevista a NacióGarrotxa . "S'estan fent estudis en aquests llacs per veure si en els seus sediments s'hi van acumular cendres d'erupcions que estaven passant per la zona o, fins i tot, arreu d'Europa", afegeix.S'espera queque es porti a terme a la Vall d'en Bas i la Garrotxa sobre vulcanologia. Després de sis anys a universitats de Mèxic i Hawaii, de Bolós ha tornat, recentment, a Catalunya i la seva arribada podria ajudar a portar més investigacions a la comarca. "Hi ha moltes coses que no coneixem i hem de posar-hi esforços i recursos per poder continuar investigant. Espero que amb la meva nova incorporació puguem fer-ne de nous", afirma el vulcanòleg d'Olot.