​L'augment de preus encalla la instal·lació del nou caixer automàtic de Sant Jaume de Llierca

"Si no ens espavilem nosaltres, poca cosa ens vindrà de l'exterior"

Sant Jaume de Llierca haurà de continuar esperant per tenir un caixer automàtic. Ja fa més de dos anys que el poble viu sense aquest servei bàsic, sobretot, per a la gent gran del municipi. El gener del 2020,i va tancar el caixer.Això ha fet que l'Ajuntament hagi buscat tota mena de solucions i ja fa més d'un any que va trobar-la: pagar el lloguer d'un caixer. Calcula que costarà més de 1.000 euros al mes i per això ja va iniciar el passat mes de maig els tràmits per licitar el servei. Una entitat bancària estava disposada a venir el poble cobrant un lloguer per al servei de caixer automàtic, peròL'Ajuntament s'ha trobat que la licitació del servei ha quedat deserta i caldrà fer-ne una altra amb un nou pressupost. "Hem parlat amb alguna entitat bancària i ens comentaven que els preus han pujat i que difícilment podien optar al servei", comenta l'alcalde del poble,. "Entenem que tothom ha de mirar el marge i els preus i tampoc seria bo que iniciéssim el servei si l'entitat ho ha de fer de manera deficitària", afegeix.El consistori arai esperar que alguna entitat bancària s'hi presenti amb les noves condicions econòmiques: "Entenem que hem de fer una revisió de preus i properament haurem de tornar a treure el servei en concurs i tant de bo tinguem la sort que alguna entitat s'hi presenti i puguem treure el més aviat possible el servei", diu Cargol.El servei de caixer automàtic de Sant Jaume de Llierca està pensat perquè s'ubiqui a l'espai sociocultural del poble. El pressupost de l'antiga licitació era de. Ara caldrà augmentar el pressupost per tal que alguna entitat bancària ho vegi prou atractiu per a desenvolupar el servei.L'Ajuntament és conscient que l'augment de preus és un factor que no poden lluitar-hi, però tambéperquè els pobles puguin tenir caixer automàtic. "Si no ens espavilem nosaltres, poca cosa ens vindrà de l'exterior", diu Cargol. De moment, l'únic gest que s'ha fet des de la Generalitat és, durant el passat mes de febrer, demanar al govern espanyol que obligui els bancs a instal·lar caixers. "Fa uns mesos semblava que hi haurà una proposta entre grups polítics, però, de moment, no veiem que es mogui res i no tenim informació que això pugui avançar avanci. Davant això, els Ajuntaments ens hem d'espavilar i fer tot el possible perquè puguem tenir un servei mínim que ara no tenim", conclou l'alcalde de Sant Jaume.