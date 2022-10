​L'Hospital d'Olot crea una capsa de records per tractar el dol perinatal

Quatre casos l'any

Una papallona com a símbol

L'equip d'obstetrícia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha impulsat aquest 2022 una nova eina per tractar el dol perinatal entre les famílies afectades del centre. Es tracta d'puguin tractar el dol amb més facilitat. Consisteix en una capsa de cartró decorada per les llevadores del centre, on es guarden elements com la pinça del cordó umbilical del fill, trossos de pèl o el braçalet amb el nom, entre altres objectes que esculli la família. La capsa també, el pes i la talla, la data de naixement i la seva empremta.Segons l'equip d'obstetrícia del centre garrotxí,per part de la família. La capsa de records té l'objectiu d'acompanyar els pares i mares en el procés d'acceptació de la mort de l'infant.A la Garrotxa, de mitjana,. Així ho certifiquen les dades de l'Hospital d'Olot. La mort perinatal es considera un cop han passat 22 setmanes de l'embaràs o bé la defunció es produeix abans de la primera setmana de vida. El 2020, es van registrar al voltant de 300 morts perinatals a Catalunya. La taxa de mortalitat perinatal l'any 2021 es va situar al 4,7 casos per cada 1.000 naixements.La papallona és el símbol que s'utilitza en la psicologia perinatal per identificar les mares que han perdut un fill abans de néixer. D'aquesta manera s'identifica ràpidament la dona i s'actua amb els protocols establerts.Des de fa unes setmanes, l'Hospital d'Olot també. El responsable de dibuixar la papallona que es fa servir al centre garrotxí ha estat l'il·lustrador local, Valentí Gubianas.