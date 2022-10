Una persona al darrere?

L'entrada del Parc Nou d'Olot Foto: Martí Albesa

Sense oques fins que no hi hagi garanties

Ha tornat a passar. va aflorar el mes d'abril El misteri que torna ara a sobrevolar el parc olotí gairebé mig any després. Llavors, l'Ajuntament ho va catalogar com un incident, ja que es va trobar el cos d'un dels animals ensangonat i amb signes evidents de l'atac d'un animal semblant a una guilla. Passat l'episodi, a principis d'estiu, el consistori va reintroduir"Fa aproximadament un mes, els tècnics de manteniment ens van avisar que no veien dos exemplars. Al cap d'uns dies també van perdre de vista els altres dos exemplars que quedaven", diu, regidor de Via Pública d'Olot. I és que la història comença com l'anterior vegada, però. "Vam estar fent una revisió de l'entorn per si trobàvem algunes evidències. Vam trobar plomatge en un punt. Això ens va fer estar uns dies investigant per la zona si podria ser fruit d'un atac o una disputa. No vam poder certificar els motius de l'aparició del plomatge", explica Sellabona.L'aparició del plomatge i prou fa que: "Hem trobat un escampall de plomatge que ens fa pensar que no han marxat per gust, sinó que es pot haver donat el cas d'algun atac", reconeix el regidor. Per això, fins i tot, els últims dieso altres elements que puguin encaminar la investigació cap a la presència d'algun animal que freqüenti per la zona. "Estem mirant si trobem algun cau d'algun altre animal que transiti de manera freqüent per la zona i sigui un dels causants,", relata Sellabona.I és que l'absència de proves que indiquin l'atac d'un animal i la freqüència en què s'han produït les desaparicions fa que"Ara tenim algun element, ja sigui per acció humana o animal, que hem d'aclarir. Quan tinguem clar que podem atacar l'element que ha fet tornar a desaparèixer les oques, tornarem a replantejar la seva reincorporació".Davant els interrogants que han aparegut,fins que no s'aclareixi qui o què està al darrere de les desaparicions. Segons Sollabona, no tornarà a haver-hi oques fins que no hi hagi garanties que poden viure amb tranquil·litat: "La primera vegada va ser un fet aïllat i ho vam agafar com un fet puntual o un accident. Però haver-se reproduït amb tanta celeritat dues vegades ens ha obligat a aturar-nos i veure què pot estar passant.. No volem tenir les oques sabent que algun moment poden patir algun atac".La investigació continua oberta i es mantenen totes les hipòtesis sobre la taula. En altres ocasions, per exemple, les oques s'havien escapat i havien estat localitzades al riu Fluvià. Precisament,. L'Ajuntament, enmig de la investigació, va anar a veure si eren les del Parc Nou, però no hi va haver sort. Davant la situació, el consistorio utilitzar altres mètodes tecnològics per a esbrinar el motiu de la desaparició. Mentrestant, el misteri continua, les oques no apareixen i les sospites van a més.