​La CUP reclama que l'acord del Consell Comarcal inclogui l'Ajuntament de Ripoll

“Una segona oportunitat”

“Ni un sol dia més amb l'extrema dreta governant”

Negociacions, també en l'àmbit nacional

Setmana clau per la constitució delsAl, fa setmanes que ERC i Junts van anunciar fa setmanes un acord que, tot i les turbulències, s'ha mantingut fins ara. Ara, lareclama als dos partits que incloguin en l'entesa una solució per desallotjar Aliança Catalana de l'L'Alternativa Ripoll-CUP considera que la–prevista per dissabte vinent- és una “segona oportunitat” per frenar l'a Ripoll.“Nosaltres vam intentar-ho tot fins a l'últim minut del passat 17 de juny”, ha assegurat, en una roda de premsa de la campanya de les eleccions del 23-J amb, cap de llista dels cupaires per Girona. En aquest sentit, reclama a ERC i Junts deixar de banda les desavinences i traçar el camí que faci possible una moció de censura a Ripoll.La CUP assegura que continua vetada per Junts a les negociacions. En aquest context, s'ha mantingut a l'expectativa en les negociacions de la institució comarcal. “Fem una crida que a ERC i Junts que es posin d'acord la setmana vinent”, ha assenyalat aquest dissabte Vilaseca.Quin paper ha de tenir la CUP si hi ha un acord com el que plantegen? “Estarem a disposició allà on siguem necessaris per facilitar l'entesa, sigui des del govern o l'oposició”, explica el regidor cupaire. En aquest sentit, assegura no tenirde la institució comarcal, però al mateix temps, destaca la importància que sigui unper “evitar l'efecte contagi de l'extrema dreta”.“La gent no entendrà que hi hagi un acord al Consell Comarcal i no a Ripoll”, ha assenyalat Dani Vilaseca, que ha insistit que l'objectiu és que l'extrema dreta “no governi ni un sol dia més”. Considera que suposa, al mateix temps, que es deixa de lluitar pels drets socials, l'habitatge digne i els serveis públics de qualitat.Dies després del fiasco del 17 de juny que va acabar amb Sílvia Orriols com a alcaldessa , es van reprendre les negociacions entre ERC i Junts. Unes converses que s'han mantingut en l'–per preservar el pacte al Consell-, però també a Barcelona amb la participació de representants de les respectives. Tot i la voluntat d'arribar a una entesa, fins araen una fórmula estable que permeti unai la posterior governabilitat.Cal recordar que ERC i Junts tenen en conjunt 11 consellers comarcals, una majoria absoluta que també garantiria un. Aquesta possibilitat, que abonaveni que aquest mitjà va publicar , no ha avançat els darrers dies.