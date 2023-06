​El PEN Català denuncia l'ús partidista que ha fet Aliança Catalana d'un vídeo de Junyent i en demana la retirada

Expressem la nostra repulsa absoluta a l’ús partidista i criminal que ha fet el partit feixista Aliança Catalana de les opinions que va emetre Carme Junyent en un context que no té res a veure amb el que defensa aquesta formació política. https://t.co/eUgTjmS03B — PEN Català (@PENCatala) June 7, 2023

El PEN Català denuncia l'ús partidista que ha fetd'un vídeo de la lingüistai ha demanat al partit que el retiri de tots els seus canals. La reclamació arriba després que la lingüista acusés la guanyadora de les eleccions a Ripoll, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, de "manipuladora i covarda" perquè va fer ús sense autorització la seva imatge en un vídeo promocional del partit i després de demanar-li que la retirés no ho va fer ni es va disculpar. Elha expressat la seva repulsa a "l'ús partidista i criminal que ha fet el partit feixista Aliança Catalana de les opinions que va emetre la lingüista en un context que no té res a veure" amb el que defensa el partit.El PEN Català considera que el dret a la llibertat d'expressió queda "greument tocat quan l'opinió d'algú és utilitzada per justificar el feixisme. I, pitjor encara, quan no es comparteix aquesta ideologia que ha causat tant de mal a Europa". És encara més greu, "fer cas omís a la petició de retirar aquestes imatges malgrat que Junyent ho ha demanat en repetides ocasions".En una piulada d'aquest dimarts, Junyent va escriure que. És una manipuladora perquè va fer servir sense autorització la meva imatge en un vídeo promocional del seu partit". La lingüista destaca que aquest vídeo la va perjudicar molt."Tot i haver-m'hi adreçat perquè en tragués la meva imatge, ni va rectificar, ni es va disculpar i ni tan sols em va contestar. Per això dic que és una covarda", critica. En aquest context, Junyent ha volgut deixar molt clar que no té "res -res- a veure amb ells".