​L'Hospital de Vic tornarà a ser el centre de referència per als pacients de cirurgia del Ripollès

Nou servei compartit de traumatologia

El setembre del 2019, elva anunciar la posada en marxa del Servei Territorial de Cirurgia General, que va comportar un canvi en la derivació de pacients al. Concretament, les operacions de cirurgia general i digestiva quirúrgica amb ingrés així com les d'urgència es van passar a derivar a l'hospital d'Olot o al Trueta de Girona, tot excloent l'opció d'anar a l'hospital de Vic com fins llavors. El canvi va generar la queixa formal dels alcaldes del Ripollès al considerar que no hi havia les mateixes comunicacions de transport públic a la Garrotxa que amb Osona i que aquell canvi de fluxos de pacients era un "greuge".Ara, elha anunciat que l'i el de Vic tornen a establir una aliança perquè els pacients ripollesos es derivin a Osona. D'aquesta manera, a partir del mes de juny els pacients del Ripollès que s'hagin de sotmetre a una intervenció quirúrgica de cirurgia general amb ingrés o urgent s'hauran de desplaçar fins a Vic en lloc d'anar a Olot. Salut informa que la referència del terciarisme es manté en les mateixes condicions actuals.D'altra banda, aquest mes d'abril també s'ha posat en marxa el, integrat per professionals de l'Hospital de Campdevànol i del Consorci Hospitalari de Vic. El nou marc de col·laboració implica que especialistes en traumatologia i cirurgia ortopèdica del Consorci Hospitalari de Vic es desplacin a Campdevànol per atendre els pacients del Ripollès, tant si es tracta de la realització de visites ambulatòries com per les intervencions quirúrgiques.Salut informa que aquest és un dels primers canvis que es fan efectius en la nova orientació de "l'aliança estratègica entre Osona i el Ripollès". El primer, expliquen, es va realitzar el mes de març passat quan el Servei d'Anestesiologia i Reanimació va passar de dependre del cap de Servei d'Olot per dependre el Consorci Hospitalari de Vic.Altres serveis assistencials que treballen de manera integrada són els de Dermatologia, Diagnòstic per la Imatge, Urologia, Farmàcia, a més de les consultes de Reumatologia i Nefrologia. També es va crear el Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i Ripollès, amb la participació del Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital de la Santa Creu de Vic i l'Hospital de Campdevànol. A més, les dues entitats tenen acords de col·laboració pel que fa als serveis de neteja i manteniment, direcció de persones, prevenció de riscos laborals, informàtica i tenen la direcció assistencial compartida.