La Pierina i en Jordi Foto: CIT Ripoll

El 21 de maig Ripoll viurà la festa del folklore i les tradicions en majúscules. Latornarà al bressol de Catalunya i ho farà amb la seva esplendor. Tal com ha esdevingut en els darrers anys, l'enllaç nupcial serà verídic. La parella protagonista del casament a l'estil dels que es feien als masos benestants antigament seran laDes de fa setmanes que, juntament amb el, estan ultimant els preparatius per a viure una jornada inoblidable i per reproduir fidedignament un casori com els que es feien al segle XVIII. Els protagonistes es mostren entusiasmats per formar part de la cinquanta-sisena edició d'una festa de la qual asseguren que "qui no voldria formar part de la festa més bonica del poble?", en paraules de la núvia. Subratllen que "les tradicions i el sentiment de pertinença són part del nostre ADN, no podem oblidar d'on venim i les nostres arrels de pagès".Una celebració que beu del passat, però que es converteix en present cada any a Ripoll. Una vila que "surt poques vegades al carrer, però quan ho fa, és capaç de fer festes com aquesta", explica Serrano, i afegeix: "La Festa de la Llana i Casament a Pagès és una data assenyalada per als ripollesos i ripolleses; una data que sortim al carrer a celebrar, una data que compartim nosaltres cap a la resta del món"."Per no perdre el camí hem decidit de fer-ho junts i volem gaudir de la festa amb tots vosaltres", diu Roig. "És un honor poder ser partícip de la festa i ajudar que, en un futur, pugui ser declarada patrimoni de la UNESCO", afegeix Serrano.Des del CIT, entitat que organitza la celebració, agraeixen la predisposició i entrega de la Pierina i en Jordi per sumar-se a una festa que veu de la tradició i que reivindica el passat ripollès.