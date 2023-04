​La Pegatina, El Pot Petit, Triquell i Ginestà actuaran a l'Inspira de Ripoll

Canvis en els preus

pujaran als escenaris delque organitza la Fundació MAP . Serà ela la Devesa del Pla de Ripoll i també comptarà amb produccions de qualitat protagonitzades per persones amb diversitat funcional, com ara la companyia de circ poètic i inclusiu Mur. La quarta edició seguirà el format de l'any passat. Començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a la 1 de la matinada amb una programació que inclou activitats paral·leles per a totes les edats com ara vermut musical, zona infantil, tallers de sensibilització i circ i ràdio en directe. La principal novetat és la incorporació de franges d'edat i el cost de l'entrada, des d'1 als 30 euros.La programació s'ha donat a conèixer aquest dilluns. Els organitzadors han explicat que l'objectiu és emplenar la Devesa del Pla, amb capacitat per a, per viure de nou "una gran festa dels valors" amb un públic familiar i de totes les edats vingut d'arreu de Catalunya, incloent entitats de l'àmbit de la discapacitat.El certamen té la missió de trencar barreres i posar la cultura, la música i les arts escèniques a l'abast de tothom, també per a aquelles persones que no poden accedir-hi a causa d'alguna dificultat. Al mateix temps,oferint una programació inclusiva, amb espectacles protagonitzats per persones amb capacitats diverses, garantint un espai accessible i una entrada amb un preu reduït destinada a finançar el mateix festival.A banda de fomentar la mobilitat, enguany també s'implantaran accions per reduir l'impacte del festival en l'entorn. Així, no hi haurà plàstics, s'utilitzaran gots ecològics i cantimplores i material reciclat en els tallers i també es comptarà amb agents ambientals que informaran i s'encarregaran de mantenir els espais nets.Enguany s'ha modificat el cost de les entrades i s'establirà en funció de l'edat. Així s'anirà d'1 euro per a infants de fins a 3 anys, passant per 10 euros de 4 a 15 anys i fins als 20 euros dels 16 en amunt. També es preveuen promocions i preus especials per a grups d'entitats del tercer sector que vulguin assistir-hi, així com per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Les entrades es posaran a la venda a partir del 19 d'abril a les 12 del migdia en línia, a través de la plataforma Codetickets, i també físicament a la cèntrica botiga Moda Re- de Ripoll, gestionada per InserMAP i Càritas Ripoll.Al llarg de l'any la Fundació MAP i els seus usuaris treballen en els preparatius de l' Inspira . El festival compta amb el suport la Comissió de Festes de Ripoll, l'Ajuntament de Ripoll i altres entitats socials, i enguany també amb el Departament de Cultura.