​«És el millor dia de la meva vida»: Aleix Garrido debuta amb el primer equip del Barça

Dia especial el que va viure aquest dissabte el jove futbolista de Ripoll,. Era eldel partit entre l'al Martínez Valero quan Garrido va saltar el terreny de joc. El jove ripollès va substituir Ansu Fati i va complir el somni de debutar amb la samarreta del primer equip del Futbol Club Barcelona. En total, va jugar nou minuts i va poder celebrar amb els seus companys la victòria dels blaugrana per 0-4.. Porto la vida al club. Aquest dia me l'emportaré per sempre. Vull agrari totes les persones que han estat al meu costat i a l'entrenador. Tant de bo en vinguin molts i molts més. Sóc la persona més feliç del món ara mateix", ha asseguraten declaracions a BarçaTV. El futbolista de Ripoll també ha explicat què li ha demanat Xavi Hernández minuts abans de saltar al terreny de joc: "M'ha dit que no perdés ni una pilota. És el que m'he d'exigir i el que sé fer. Si faig això, bàsicament, tindré minuts a Primera, que és el meu objectiu".Garrido ha debutat aquest dissabte amb el número 40 a l'esquena. Ho ha fet després de tota una vida al Barça, on hi va començar a jugar amb. El migcampista ha anat passant per totes les categories fins a arribar al Juvenil A i aquesta és la seva onzena temporada al club. Garrido és de la generació de futbolistes com Gavi, amb qui ha compartit vestidor des de les categories inferiors fins al Cadet A. El debut arriba després deque el va deixar apartat del terreny de joc des de finals de novembre de l'any passat fins aquest mes de març.