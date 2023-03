Sant Joan de les Abadesses instal·la plafons per difondre l'entorn natural

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha col·locatd'un itinerari natural que permeten conèixer l'entorn natural immediat del municipi. En concret, els plafons donen valor i expliquen el context de diversos aspectes i indrets com l'arbrat urbà, la riera de l'Arçamala, el Molí Petit, els sediments del riu, el puig de les Forques, la font de la Puda, els jardins de Mirambell, la zona de l'Horta i el canal, o l'assentament paleolític de fa dos-cents mil anys que va descobrir l'equip d'Eudald Carbonell als anys 70.Tots els plafons s'han instal·lat en, si bé la recuperació prevista del recorregut al voltant de l'Arçamala a causa dels desperfectes dels temporals Glòria i Leslie permetran seguir un itinerari dissenyat per aquesta experiència de coneixement del nostre entorn. L'Ajuntament està treballant per buscar el finançament per arranjar aquest camí al voltant de la riera per tal que sigui més resistent i durador de cara a futures riuades.Mentre això no és possible, s'ha dissenyat una ruta alternativa per guiar les persones que vulguin visitar aquests punts d'interès. En els següents dies també apareixerà a l'aplicaciói en els fulletons que s'ofereixen des de l'