​Avancen el retorn a casa de centenars d'alumnes al Ripollès per la neu

Elha avançat el retorn a casa de centenars d'alumnes per la neu, que ja cau amb força en alguns punts de la comarca. Primer s'ha anticipat el retorn dels usuaris de les les, que corresponen als municipis dePoc després, el Consell Comarcal també ha informat que s'avançava el retorn de les línies 10, 13, 14, 15 i 16 de. Per altra banda, les escoles de Sant Pau de Segúries, Ogassa i Vilallonga del Ter han suspès l'activitat i ja no faran classe a la tarda.a neu també afecta el nord d'Osona. En concret, el Collsacabra. Una vintena d'alumnes de l'Institut de Roda de Ter també han avançat la tornada cap a Cantonigròs (900 metres) i Rupit (822 metres), on la neu ja cobreix els carrers. També han tornat a casa els alumnes de Sant Bartomeu del Grau, Viladrau i Muntanyola.Pel que fa a la circulació, s'ha prohibit el pas de camions a l'Eix Transversal, la C-25, entre Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners i els cotxes necessiten cadenes per circular per aquesta via.