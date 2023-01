Què fer aquest cap de setmana al Ripollès: 28 i 29 de gener

Ripoll: Minipatí 2023

Ripoll: Taller familiar

Queralbs: la Nit del Papu

La Trobada Minipatí 2023, adreçada a esportistes de les categories prebenjamina i benjamina que s’inicien en les competicions de patinatge artístic es celebrarà. La Trobada segueix el format d’una prova individual de patinatge però sense l’exigència de la competició ja que els i les participants tenen la puntuació del seu exercici però no es confecciona cap tipus de classificació amb les notes assolides.Taller de moixaines i jocs de falda organitzat per l'Ajuntament a l'espai familiar de Ripoll, sala Eudald Graells (passeig de Sant Joan, 1). L'activitat serài començarà a lesi s'allargarà una hora. És gratuïta amb places limitades. Per a més informació: espaifamiliarderipoll@gmail.com o al telèfon i whatsapp 626907012.La Nit del Papu a Vall de Núria és la nit més fantasmagòrica de l’any. El28 de gener, tindrà lloc la ja tradicional esquiada nocturna que des del 1994 es fa amb amb bruixes, dimonis i papus, uns simpàtics fantasmes. La baixada es farà a lesamb torxes i després hi haurà sopar i música. Per a més informació cliqueu aquí