​Empreses del Ripollès podran acreditar‑se amb la Carta Europea de Turisme Sostenible

Empreses de turisme del Ripollès podran sol·licitar adherir-se a la(CETS). Es tracta d'una eina de gestió voluntària promoguda per la Federació Europarc on es busca reduir l'impacte del turisme en espais protegits i fomentar el desenvolupament econòmic i social a la zona. L'any 2019 es va iniciar el procés amb l'acreditació del parc natural de les Capçaleres del Ter i Freser i reuneixin uns requisits, com ara operar a la comarca d'una forma responsable amb l'entorn. "Més que una xifra, el que ens interessa és aconseguir empreses convençudes", remarca el director del parc, Santi Farriol.L'inici d'aquesta segona fase s'ha anunciat durant el Fòrum de Turisme del Ripollès que s'ha celebrat aquest dilluns al Consell Comarcal. Segons ha explicat el director del parc,, les empreses interessades hauran de reunir, com ara participar activament en una taula sectorial de turisme que es reuneix cada any o complir amb la llei vigent en àmbits com el respecte pel medi ambient. També es valoraran aspectes com el coneixement de la comarca amb la participació de cursos com el d'informador del parc que es van fent en els últims anys.La sol·licitud és voluntària i està pensada per a aquelles empreses que apostin per avançar en sostenibilitat i en coordinació i col·laboració amb els diferents agents de la zona., remarca Farriol. Els interessats hauran de presentar la sol·licitud al parc i presentar una memòria d'activitat. Seguidament, es farà una auditoria per comprovar que es compleixen els requisits. "Aconseguir l'acreditació no és l'objectiu final, és un camí per continuar evolucionant en sostenibilitat", afegeix el responsable del parc.Un cop completada aquesta segona fase, vindria una tercera centrada en l'acreditació d'agències de viatges que encara no té un calendari fixat. El del Ripollès és un dels set parcs naturals que s'han adherit a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), entre els quals també hi ha el del Delta de l'Ebre o el parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa.