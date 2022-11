​El Ripollès adapta contenidors per poder reciclar càpsules de cafè

4 deixalleries i 11 minideixalleries

El Consell Comarcal del Ripollès està determinat amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient. I és per això que aposta de manera decidida per augmentar el percentatge de residus que es reciclen. "Per nosaltres és un orgull ser per sobre de la mitjana de Catalunya i", ha afirmat el president,. "Això no vol dir que estiguem del tot satisfets i sempre volem anar a més i tenir més reciclatge", ha reblat.Aquestes declaracions les ha fet en el marc de la presentació d'una acció per donar una resposta davant un residu que s'ha detectat que cada cop prolifera més:. El president ha explicat que es tracta d'un element "complicat" que no es pot llençar als contenidors de cap de les fraccions del reciclatge, ja que combina una part orgànica amb l'alumini o el plàstic. Fins ara, l'única manera perquè no acabessin a l'abocador era dur-les a les deixalleries. Ara, per fer-ho més fàcil per als ciutadans i per reduir els desplaçaments, el Consell Comarcal del Ripollès ha optat per modificar les onze minideixalleries que té repartides per la comarca iColomer ha detallat que al llarg d'aquesta setmana, els operaris acabaran de modificar totes les minideixalleries i ja s'hi podran començar a llençar les càpsules. Amb aquesta acció, que és aquella fracció "que volem que no existeixi", en el sentit que la gran majoria de residus que generem es podrien reciclar.Les minideixalleries del Consell Comarcal del Ripollès s'han convertit en una opció que, segons el president, "funciona". Representen una alternativa més pròxima que les deixalleries convencionals a l'hora de desfer-se d'un seguit de residus que es generen habitualment i que no poden anar a cap dels contenidors de la recollida urbana. Per exemple, cartutxos de tinta, petits dispositius electrònics, piles, bateries i bombetes. Ara, doncs, s'hi sumen les càpsules de cafè.De minideixalleries se'n poden trobar a. A més, a Ripoll n'hi ha tres.Les càpsules, així com la resta de residus per als quals estan preparades les minideixalleries, es poden seguir dipositant a les deixalleries convencionals de Camprodon, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, així com a la deixalleria mòbil de Ribes de Freser.