Inauguren un nou mirador sobre la confluència entre el riu Ter i el Freser a Ripoll

El mirador des d'un altre punt de vista Foto: Consell Comarcal del Ripollès

Xarxa d'espais de contacte amb el riu Ter

El projecte Xarxa d'Espais de Contacte amb el riu Ter, impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès, ha donat llum a, probablement, l'obra més vistosa d'aquest conjunt d'actuacions:, a l'alçada de l'aiguabarreig amb el Freser, a la zona de la devesa del Pla. Es tracta d'una execució duta a terme conjuntament amb l'Ajuntament de Ripoll i cofinançada amb el Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) i administrat pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.El president del Consell,, ha inaugurat l'obra aquest dilluns juntament amb l'alcalde de Ripoll,, i els regidors Manoli Vega i Josep Isern. Colomer ha subratllat que es tracta d'"un punt molt emblemàtic per als habitants de Ripoll" però també per a tota la comarca, ja que en aquest indret és on conflueixen les dues valls que la conformen geogràficament. El president ha indicat que, a part d'aquest mirador rodó,, en els quals s'ha substituït les baranes de fusta i també el terra, que ara és metàl·lic. L'actuació també ha recollit la instal·lació d'un aparcament per a bicicletes i d'un plafó explicatiu sobre la inundabilitat dels entorns del riu Ter al nucli de Ripoll. Tot plegat ha tingut un cost deJordi Munell, per la seva banda, ha remarcat la singularitat de tenir un aiguabarreig de "dos rius importants del Pirineu" i creu que la construcció d'aquest mirador li aporta valor. De la mateixa manera, ha recalcat que el mirador s'erigeix en un punt de "natura en estat pur al mig de Ripoll", on es pot desconnectar i gaudir dels sons del riu, la fauna i la flora. En aquest sentit,. En definitiva, considera que es tracta d'un element potencial per al turisme de natura que suma, en una comarca rica en atractius naturals.Aquest conjunt d'actuacions dutes a terme a Ripoll són només una d'entre totes les accions que es duen a terme dins del projecte Xarxa d'espais de contacte amb el riu Ter – Impuls a la diversificació del turisme a la natura al Ripollès., conjuntament amb els ajuntaments que han volgut sumar-s'hi: Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries. L'objectiu és adaptar els espais de contacte amb el riu Ter perquè esdevinguin nous atractius turístics i seguir fent créixer les potencialitats del Ripollès com a destinació de turisme de natura. Sempre, apostant per un model respectuós amb l'entorn, sota criteris de sostenibilitat.Globalment, el projecte suma un import d'. El 50% és finançat amb una subvenció del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), administrada pel departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.