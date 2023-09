La fira Mar de Vins de Castelldefels incorpora polseres tecnològiques

La fira Mar de Vins de Castelldefels, que enguany se celebra el cap de setmana del 15, 16 i 17 de setembre, fa un important pas endavant pel que fa a la tecnologia, i estrena polseres que ajudaran a controlar l’aforament de la fira i que suposaran una gran comoditat per als assistents, que només hauran de carregar la polsera a través de l’APP per poder tastar els vins de la mostra.



Mar de Vins es posiciona així com a mostra pionera en la utilització d’aquest sistema en el món del vi, sistema molt estès entre els esdeveniments musicals i lúdics, però que encara no s’ha establert en les fires vinícoles. D’aquesta manera, no només garanteixen als assistents comoditat i practicitat, ja que no hauran de fer cues per comprar tiquets, sinó que és una manera molt eficient de fer marca de la fira, a més d’un sistema més sostenible.



El funcionament de la polsera és molt senzill: els assistents tan sols s’hauran de registrar a través de l’APP i vincular la seva targeta per poder carregar la polsera. Els usuaris registrats podran vincular al seu compte tantes polseres com vulguin, i la pèrdua de la polsera no suposarà un problema, ja que la informació continuarà estant disponible a través de l’APP. Enguany, a més, des de l’organització regalaran una consumició amb la compra i registre de la polsera.



Actes previs a l’inici de la mostra



Aquest pròxim diumenge dia 10, a la plaça de les Palmeres de Castelldefels (12:00h), els organitzadors de Mar de Vins celebren una vermutada per donar a conèixer la fira. Els assistents podran gaudir d’una selecció de productes Piqué, un dels patrocinadors de la fira.



La presentació oficial de Mar de Vins 2023, a la qual assistirà l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, serà el pròxim dimarts 12 de setembre a partir de les 18:30h al Castell de Castelldefels. Els assistents podran conèixer el programa d’activitats d’aquesta segona edició de la mostra mentre gaudeixen dels vins d’alguns dels cellers que participaran en la fira i maridar-los amb una proposta gastronòmica i el funky-soul de The Kojaks.