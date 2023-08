Aquests són els millors vins de la DO Conca de Barberà

Els guanyadors d’aquest 32è concurs de vins DO Conca de Barberà han estat:



BLANCS JOVES



Medalla d’or: Llum de Vi Blanc 2020 de Cal Gasset.

Medalla de plata: La Nimfa 2022, del celler Rendé Masdeu

Medalla de bronze: Castell de la Comanda 2022, Castell d’Or



BLANCS AMB CRIANÇA



Medalla d’or: Abadia de Poblet 2019, Abadia de Poblet

Medalla de plata: Genuïna 2022, del celler Rendé Masdeu

Medalla de bronze : Poal 2020, del celler Gerida Viticultors



VINS ROSATS



Medalla d’or: Cara Nord Trepat 2022, del celler Cara Nord

Medalla de plata: Portell Trepat 2022, Vinícola de Sarral

Medalla de bronze: Abadia de Poblet 2021, Abadia de Poblet



VINS NEGRES JOVES



Medalla d’or: Tres Priors 2022, de Bodegas 1898

Medalla de plata: Inquiet 2022, del celler Rendé Masdeu.

Medalla de bronze: El Sirà de les Casetes, de Vins Petxina



NEGRES AMB CRIANÇA



Medalla d’or: Cara Nord Garnatxa Negre 2022, del celler Cara Nord

Medalla de plata: Cara Nord Negre 2020, del celler Cara Nord

Medalla de bronze: Josep Foraster Criança 2021, del celler Mas Foraster



MONOVARIETAL DE TREPAT



Medalla d’or: Carles Andreu 12@ 2022, del celler Carles Andreu

Medalla de plata: Julieta 2022, del celler Mas Foraster

Medalla de bronze: Carles Andreu Trepat 2021, del celler Carles Andreu

En el marc de la Festa de la Verema, el passat dissabte s’han entregat els premis Sigillum als millors vins de la DO Conca de Barberà, amb sis categories participants: blancs joves, blancs amb criança, rosats, negres joves, negres amb criança i monovarietal de trepat.És la 32a edició dels premis, enguany amb la novetat de la denominació. Els premis passen a dir-se ‘Premis Sigillum’, que significa "segell" o "distintiu".Els tastadors professionals van tastar i qualificar més de 35 vins de la comarca per puntuar-los segons les seves qualitats. Les qualitats a tenir en compte passaven per vista, gust i olfacte de cada vi.