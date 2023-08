Dos cellers catalans, entre els 100 millors del món segons la crítica americana

Pepe Raventós, propietari de Can Sumoi i de Ravetós i Blanc

Només dos cellers catalans, set en total a nivell estatal, integren aquest llistat , que reconeix la precisió en l'expressió de l'origen dels vins (, Suertes del Marqués, Tempos Vega Sicilia, De los Abuelos, López de Heredia y Muga).repeteix persegon any consecutiu, mentre que Raventósi Blanc és l'únic elaborador d'escumós català al llistat, compartint espai amb 7 cellers més d’escumós a nivell mundial - 4 champagnes, un cremant d'Alsace, un prosecco i un escumós nord-americà., únic celler espanyol d'escumosos al llistat, i un dels 8 cellers d'escumosos reconeguts mundialment La revista Wine & Spirits ha puntuat de manera excel·lent diversos dels nostres escumosos els darrers anys i, per primera vegada, el celler passa ara a formar part d'aquest llistat d'abast mundial.La distinció situa el celler al selecte llistat dels 100 millors cellers a escala global, on també apareixen altres firmes reconegudes com Suertes del Marqués o Tempos Vega Sicilia; així com grans noms de champagne com Bollinger, Billecart-Salmon o Pierre Brocard.El projecte de vins naturals Can Sumoi, de la família Raventós, ha entrat al llistat de les Top 100 Wineries per segon any consecutiu, on també repeteixen vins com Suertes del Marqués o Tempos Vega Sicilia. Can Sumoi va néixer el 2017, arran de la passió de Pepe Raventós pels vins naturals i elseu afany per la recuperació de varietats i vinyes perdudes al cor del Penedès.