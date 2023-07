Roben vins per valor de 111.343 euros a Vins i Licors Grau

Nou ampolles amb molt de valor econòmic van ser robades ahir al migdia, a plena llum del dia, a la botiga. Més deque estaven guardades en una vitrina que els lladres van saber com obrir.2 Romane Conti amb valors de 29.950 i 25.659 euros,2 La Tache de 12.699 euros,1 Richebourg de 8.812 euros,1 Exhezeaux del 2018 valorat en 7.516 euros,1 Romanée Saint Vivant de 7.127 euros,1 Petrus de 5.702 euros i1 Chateau Margaux valorat en 1.179 euros.Una treballadora els ha enxampat i, llavors, els assaltants han fugit corrent i "saltant per damunt dels taulells" fins a arribar a un vehicle que els esperava aparcat a l'exterior i han fugit. Han pogut, però, facilitar la matrícula i imatges de videovigilància als Mossos d'Esquadra. Els propietaris de l'establiment sospiten que són els mateixos lladres que fa uns dies ja havien intentat endur-se una ampolla de la selecció de grans vins, però no ho va aconseguir perquè el van atrapar a la sortida.Aquest diumenge, però, hi han tornat i, segons concreta la propietàriai un ferro per poder forçar la vitrina on hi havia els vins més valuosos. També duien amagades i plegades unes bosses on van carregar el botí. Mentre carregaven les ampolles, una treballadora els va veure. Segarra ha explicat que aleshores van arrancar a córrer per sortir de l'establiment, passant entremig dels clients i saltant taulells.Tot i que els van perseguir, no els van poder interceptar, però van veure com anaven fins a un cotxe que hi havia aparcat a l'exterior i on sospiten que els esperava un quart còmplice. Ja al vehicle, van fugir. Durant la fugida, els lladres també van deixar dues ventoses i un mòbil que els hi va caure. Ara, els Mossos estan recopilant proves, també les imatges de les càmeres de videovigilància que hauria captat els sospitosos a cara descoberta, i tenen una investigació oberta per localitzar i detenir els sospitosos.