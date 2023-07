INNOVI llança el Mercat Online de Raïm, el MORA

, anuncia el retorn del MORA, el, que es consolida com una eina imprescindible per a la indústria vitivinícola. En col·laboració amb, soci del clúster, el MORA s'apropa a la seva segona edició amb una plataforma renovada i millorada.El MORA s'ha consolidat com una eina essencial per establir connexions entre viticultors i elaboradors en el mercat del raïm. Mitjançant aquesta plataforma, accessible tant des de navegadors web de mòbils com d'ordinadors, els viticultors poden publicar les seves ofertes de raïm, mentre que els elaboradors poden expressar les seves demandes específiques.En aquesta segona fase, el MORA manté el seu enfocament en el raïm com a matèria primera fonamental per a l'elaboració de vins i escumosos de qualitat. La plataforma proporciona una interfície senzilla i detallada perquè els usuaris puguin publicar les seves(biodinàmica, ecològica o convencional),(manual o mecànic),, entre d'altres.Una de les principals avantatges del MORA és que permet als elaboradors realitzar una recerca precisa entre les diverses ofertes dels viticultors, mentre que aquests poden detallar amb exactitud les seves necessitats quan publiquen les seves demandes. Això facilita una connexió directa entre l'oferta i la demanda, eliminant intermediaris en el procés de compra-venda.El MORA és una plataforma gratuïta quei proporciona visibilitat als cellers que tenen dificultats per accedir a determinades varietats, volums i característiques de les vinyes. Amb l'objectiu de fomentar la connexió directa entre els actors del sector, el MORA sorgeix com una solució innovadora que facilita les transaccions comercials i fomenta la col·laboració en la indústria vitivinícola.INNOVI convida a tots els viticultors i elaboradors interessats a unir-se al MORA i aprofitar les seves funcionalitats per millorar les seves activitats i establir noves connexions en el mercat del raïm. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al suport d'ACCIÓ, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya.