El millor vi català segons la prestigiosa crítica anglesa és del Priorat

Elja fa temps que és un celler de referència de Priorat. Els darrers guardons van arribar de la mà del prestigiós concurs Decanter World Wine Awards 2023, un dels més grans i influents a nivell mundial, en què els vins són jutjats per experts de tot el món seguint un rigorós procés d'avaluació.Aquest certamen, que aquest any celebra la seva 20a edició, inclou el tast a cegues de més deel món i compta amb un jurat format per més deentre els quals s'han donat cita 16 Master Sommeliers i 53 Master of Wine de 30 països.El concurs ha atorgat la màxima puntuació (medalla de platí), que aquest any ha estat de. Altres vins del celler també han obtingut grans puntuacions com és el cas de Mas Mallola 2020 i Loidana 2021 que han obtingut 96 i 92 punts respectivament, fet que converteix el celler Marco Abella com un dels millors puntuats a Catalunya, a l'Estat i al món.Clos Abella 2019 és un vi de producció limitada. S'obté a partir de les millors carinyenes i garnatxes de la finca familiar que el celler Marco Abella té a Porrera. Amb notes de fruites negres i vermelles, flors i subtils tocs minerals, aquest vi destaca per la finor, la frescor i l'elegància.Clos Abella ja va obtenir amb anterioritat grans puntuacions, entre les quals destaquen: Clos Abella 2013, 97 punts i medalla de platí a Decanter, Clos Abella 2009, 97 punts i considerat el millor vi del món a la Xina (Wine In China) i la revista Wine Enthusiast de USA va considerar Clos Abella 2010 el millor vi espanyol de l'any 2016.També ha assolit 97 punts, medalla Platinum, el. En la categoria d'escumosos, un altre vi català,